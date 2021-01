Roberto Alagna lors de la 26e cérémonie des Victoires de la Musique Classique a la Seine Musicale à Boulogne Billancourt en 2019 — SADAKA EDMOND/SIPA

Roberto Alagna n’a pas pu cacher son émotion. Invité de l’émission C à Vous sur France 5 ce jeudi pour présenter son nouvel album Le Chanteur, le ténor français, qui interprétait en direct le morceau Mon pote le gitan, n’a pas pu aller au bout de sa chanson.

Le titre a été écrit en hommage à un très bon ami de l’artiste. En plein live, il s’est interrompu une première fois avant d’essayer de reprendre, en vain. Submergé d’émotion, il a soufflé : « Excusez-moi je ne peux pas le faire aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi ».

La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine l’a invité à la rejoindre avant de s’inquiéter. « Il y a quelque chose qu’on a fait » ? « Non, on a parlé de ce copain et ça m’a tellement ému, je chante la chanson en pensant à lui et je ne peux pas me concentrer », a-t-il expliqué. La présentatrice s’est alors excusée d’avoir abordé le sujet. « Votre émotion est sincère, elle est même contagieuse », a-t-elle souligné tout en mettant fin à l’émission.