Le Brief Télé : Que regarder du 16 au 22 janvier ? — 20 Minutes

Qu’est-ce qu’on regarde à la télé ce soir ? On sait que c’est la question que vous vous posez inlassablement au quotidien, dans l’espoir de trouver LE programme qui va plaire à tout le monde. Pour vous aider, 20 Minutes a encore déniché trois émissions qui vont vous faire rire, sourire, ou qui vont même vous ouvrir l’appétit. Cette semaine, on reviendra donc sur le lancement de la huitième saison de La meilleure boulangerie de France sur M6 lundi avec Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Tous les deux parcourront les treize régions métropolitaines pour dénicher celui ou celle qui fait les meilleurs petits pains du pays.

Sur la même chaîne, on retrouvera Michael Youn le lendemain pour un deuxième numéro du Morning Night, l’émission lancée il y a presque un an en souvenir du bon vieux temps et du Morning Live, sa matinale qui réveillait vos voisins.

Enfin, si jamais vous aimez l’aventure, partez à la rencontre des tatoueurs de l’extrême avec Tattoo Cover sur TFX. Les cinq professionnels de l’aiguille auront pour mission de redonner vie aux dessins les plus terrifiants qui trônent malheureusement en majesté sur la peau de leur propriétaire. Arriveront-ils à rattraper la cata ?