Les personnages du manga à succès Psycho-Pass vont devenir de vrais polyglottes. Diffusée en France sur Netflix, la série d’animation cyberpunk a désormais sa version en breton.

Les 22 épisodes de la première saison viennent en effet d’être doublés en langue bretonne et sont actuellement diffusés sur la web TV Brezhoweb le samedi soir à 20 heures. Les épisodes seront également disponibles en VOD gratuite pendant plusieurs semaines sur le site de la chaîne, indique-t-elle dans un communiqué.

Brezhoweb a déjà doublé Albator en breton

La série se déroule en l’an 2113 dans un futur où l’on scanne le cerveau des gens pour connaître le potentiel criminel des gens. Elle met en scène un inspecteur et une inspectrice chargés de faire régner l’ordre dans ce nouveau monde. Lors de sa diffusion au Japon entre 2012 et 2013, la série d’animation a cartonné et a depuis fait l’objet de plusieurs films d’animation et de mangas en version papier.

Ce n’est pas la première fois que Brezhoweb double des séries d’animation japonaises en langue bretonne. Dans le passé, la web TV a déjà diffusé les séries Albator, Ayakashi ou Valerian et Laureline.