Le tournage tombe à l’eau. La société de production La Grosse Equipe annonce ce lundi dans un communiqué de presse que la nouvelle émission Les Vacances des Anges ne sera finalement pas produite sur l’île de la Réunion.

« La santé et la sécurité de l’équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l’émission Les Vacances des Anges, La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l’émission sur l’île de la Réunion. »

Trois candidats interpellés

Une violente altercation a opposé dimanche des candidats des Vacances des Anges à plusieurs clients d’un hôtel de Saint-Denis de La Réunion, dont le maire de Saint-André, et trois candidats de l’émission ont été interpellés, a-t-on appris de source policière. Les faits se sont produits dans la salle à manger de cet hôtel 4 étoiles, où la saison 4 des Vacances des Anges est actuellement en tournage.

L’affaire a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes s’indignant du comportement de « ces démons » et leur demandent de « retourner chez eux ». Plusieurs familles dont celle de Joé Bédier, maire de Saint-André (commune de l’est), venue fêter l’anniversaire de sa fille, étaient attablées dimanche pour déjeuner lorsqu’une personne de l’émission est passée de table en table en intimant aux clients l’ordre de ne pas faire de photos et de vidéos.