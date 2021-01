L. Be.

L. Be.

Fanny Agostini — CHRISTOPHE CHEVALIN - USHUAIA TV

Fanny Agostini s’est remémoré sur Europe 1 ce lundi sa première rencontre avec celui qu’elle a remplacé en 2017 aux manettes de Thalassa. Visage de l’émission de France 3 pendant près de quarante ans, l’animateur Georges Pernoud est décédé à l’âge de 73 ans après avoir partagé avec des millions de téléspectateurs sa passion de la mer… sous toutes ses formes.

« C’est un grand monsieur qui est parti, une source d’inspiration pour moi. Thalassa a été une émission qui m’a fait voyager pendant mon enfance et mon adolescence, qui m’a permis aussi de m’insurger parfois. Et qui a éveillé en moi l’envie de quitter mon Auvergne natale et de moi-même prendre le large. […] C’est avec émotion que je lui dis un dernier "bon vent" », a-t-elle souligné.

« Il m’a donné des recommandations »

L’ancienne présentatrice de la météo sur BFMTV, a rencontré Georges Pernoud « dans les couloirs de France Télévisions ». « Il m’a donné des recommandations, il avait peur que son émission soit dénaturée et perde de sa substance et de son identité », a-t-elle raconté.

Et d’ajouter : « Je lui ai dit à quel point les enjeux de protection des océans étaient une très grande préoccupation, et que mon engagement n’allait pas virer de bord. Il était d’accord avec ça et il m’a parlé de ses enfants, qui sont très impliqués pour l’environnement ». Chroniqueuse sur Europe 1, Fanny Agostini a rejoint début 2020 la chaîne Ushuaïa TV pour En terre ferme.