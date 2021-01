Ricardo et Nehuda dans la saison 8 des Anges. — Capture d'écran NRJ12.

Dimanche, deux candidats des « Vacances des Anges », une émission de NRJ12, ainsi qu’une troisième personne, ont été interpellés après une altercation dans un hôtel de Saint-Denis de La Réunion.

Il s’agit de deux « anges » et de la nounou de leur enfant, affirme la production.

Un fait divers dont se serait bien passée l’émission de NRJ12. Dimanche, on apprenait que des candidats de téléréalité devant participer à l’émission Les vacances des Anges, avaient été interpellés à La Réunion à la suite d’une rixe dans un hôtel de Saint-Denis. Une altercation suivie de l’ouverture d’une enquête pour violences volontaires en réunion, affirmait le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Depuis, les trois personnes ont été remises en liberté, aucune charge n’a été retenue à leur encontre pour le moment, rapporte l’AFP. Les investigations quant à elles, se poursuivent.

Comme l’expliquait un communiqué de La Grosse équipe dimanche, cette scène de violence se serait déroulée en amont du tournage des Vacances des Anges, sur le « temps personnel » des candidats. Ce lundi, le tournage a par ailleurs été annulé. Contacté par 20 Minutes, la production a confirmé que ces trois personnes étaient Ricardo Pinto et sa compagne Nehuda, deux candidats du programme, accompagnés de la nounou de leur enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces deux « Anges », qui ont depuis été exclus de l’émission, ce sont des visages bien connus des fans de téléréalité française. Ils ont également déjà eu plusieurs démêlés avec la justice.

Une rencontre lors des « Anges de la téléréalité » en 2016

C’est en 2014 que Ricardo Pinto participe au programme Friends Trip : Qui sera le meilleur ami ? diffusé par NRJ12, qui met en scène une compétition entre différentes équipes lors d’un road trip aux Etats-Unis. Il enchaîne l’année suivante avec une deuxième saison, puis intègre le casting des Anges en 2016, dont la huitième saison se tient à Hawaï. Le candidat se retrouve alors au cœur d’une polémique après s’en être pris violemment à Aurélie, une autre candidate. Une séquence qui a valu plusieurs milliers de signalements au CSA. Par la suite, il participe à d’autres programmes de téléréalité comme Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 ou Les Marseillais vs. Le reste du monde sur la même chaîne.

Pour Nehuda, l’aventure télévisée commence en 2015 lors de sa participation à la quatrième saison de The Voice, remportée par Lilian Renaud sur TF1. Sélectionnée par Zazie, la chanteuse originaire du sud de la France conserve sa place jusqu’aux « épreuves ultimes ». L’année d’après, elle intègre la famille des Anges à Hawaï et partage l’aventure avec Sarah Fraizou, Nadège Lacroix, ou encore Ricardo Pinto, avec lequel va naître une idylle. Commence alors une relation houleuse, ponctuée de ruptures et de réconciliations. Début 2017, Nehuda donne naissance à leur petite fille. Quelques semaines plus tard, elle apprend par téléphone que Ricardo participe à l’émission Moundir et les apprentis aventuriers en binôme avec son ex-copine Fidji, et lui pose un ultimatum.

Une condamnation pour violences

Au mois de juin de la même année, une enquête est ouverte contre le couple pour « violences volontaires » sur leur bébé de quatre mois, souffrant de fractures et d’ecchymoses, rapportait notamment Le Parisien. Des blessures involontaires occasionnées à cause d’un « accident malencontreux », se défendent les parents. Après avoir placé provisoirement la petite fille, le juge des enfants de Tarascon (Bouches-du-Rhône) redonne la garde de l’enfant à Nehuda, « à condition que Ricardo ne vive pour l’instant pas sous le même toit que l’enfant et la voit uniquement en présence d’un médiateur », précise le quotidien.

En 2019, le couple fait parler de lui pour une tout autre histoire. Comme le rapporte La Provence à l’époque, Nehuda et Ricardo sont condamnés pour violences, des faits qui remontent à l’automne 2017. Le couple est reconnu coupable d’avoir agressé une jeune fille de 17 ans et son amie lors d’une soirée Halloween à Avignon. « L’insistance des jeunes filles qui n’auraient ensuite eu de cesse de les photographier et de les filmer aurait été à l’origine d’une altercation : Nehuda aurait attrapé Laurie au visage. Ricardo Pinto aurait dans la foulée attrapée par les cheveux la jeune fille avant de lui taper la tête contre une table et la frapper à coups de poing. La jeune fille a perdu conscience quelques instants. Dans le même temps, Lou essuiera un coup de pied dans la jambe porté par Ricardo Pinto », détaille le quotidien régional.

Pour cela, Nehuda et Ricardo Pinto écopent de 2.000 euros d’amende pour l’une et deux mois de prison avec sursis et une amende de 150 euros pour l’autre.