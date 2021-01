Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Parti par la grande porte, il revient par la fenêtre. Trois semaines après son départ du JT de 13 Heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut est déjà de retour à l’antenne, dans Jean-Pierre et vous, tous les samedis sur LCI. « Une nouvelle émission qui vous donnera la parole, a déclaré l’animateur lors de sa première, ce samedi. L’actualité c’est important, mais c’est ce qui est important, c’est d’avoir votre sentiment sur cette actualité. » Avec au programme la vaccination contre le coronavirus, et les aides aux entreprises touchées par la crise.

Comme on ne change pas un JPP qui gagne, Jean-Pierre s’est aussi donné la parole à lui-même, avec quelques piques bien senties dont il a le secret. Les mauvaises seringues envoyées au CHU de Nice pour administrer le vaccin ?

« Voilà des aiguilles trop petites ! Il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau ! Pour faire un guide de 50 pages, on a été très bons, pour vacciner, on n’est pas bons. » Et les mesures sanitaires dans restaurants ? « Toutes les mesures ont été prises, y compris quand on est tout seul sur un tire-fesses à la montagne ! Mais ça fait partie des incompréhensions de cette crise. »