Après le démarrage de folie de La promesse sur TF1, nouvelle preuve du succès de la fiction française en général, et de la collection Meurtres à… en particulier, avec l’inédit Meurtres à Granville sur France 3 qui a réuni ce samedi soir 6,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part de marché de 24,5 % chez les individus de quatre ans et plus. A titre de comparaison, France 3 était à 4,5 millions avec la rediffusion d’un téléfilm.

TF1 proposait un nouveau numéro de Ninja Warrior, et la qualification pour les demi-finales, avec 3,9 millions de ninjas (16,6 % de PDA) sautant du fauteuil au canapé en criant « PARKOUR! ». France 2 suit avec La fête de la chanson française et 2,7 millions de mélomanes (12,9 % de PDA), avec aussi la série Stumptown, avec Cobie Smulders, à 2,10 millions de téléspectateurs et 8,5 % de part de marché. Arte, enfin, dépasse tout juste le million avec un documentaire, L’Arche d’alliance aux origines de la Bible.