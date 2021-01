Patrick Poivre d'Arvor ferme le livre de CNews — © Stephane Grangier/CNEWS

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 4 janvier 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran.

Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les conductrices de poids lourds ont fait chauffer le moteur de 6ter. Ce jeudi, la petite sœur de M6 proposait les deux premiers épisodes des Reines de la route, une série documentaire qui suit sept femmes chauffeurs routiers au cœur de leur métier. En moyenne, 566.000 téléspectateurs ont suivi leur aventure. Il s’agit tout simplement d’un record historique pour le lancement d’une émission en prime sur la chaîne.

L’info flash

C’était son dernier chapitre. Ce samedi, Patrick Poivre d'Arvor a animé le dernier numéro de Vive les livres sur CNews. Dans cette émission de moins de dix minutes diffusée tous les jours, PPDA a reçu 800 invités. « Beaucoup de tristesse. J’aimais cette formule comme toutes les émissions littéraires que j’ai animées depuis 1988. Ce qui peut aider le livre est indispensable pour s’élever », a commenté sur Twitter l’animateur, qui n’a fait aucun commentaire à l’antenne sur l’arrêt de son émission.

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès ce samedi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

C’est quoi ce délire autour des candidats de la dernière saison de Top Chef ? En novembre dernier, la pétillante Justine Piluso lançait sa propre émission sur Téva. Lundi dernier, on découvrait Mallory Gabsi dans l’épisode inédit de Cauchemar en Cuisine. Et surprise, c’est maintenant Mory Sacko qui s’invite à nouveau dans le poste avec le lancement de Cuisine ouverte : un chef sur la route, sur France 3, à partir de février. Chaque samedi à 20h15, celui qui faisait partie de la brigade de Paul Pairet découvrira les plats traditionnels du terroir français.

La semaine dernière, on vous apprenait que TF1 se refaisait une beauté en adoptant un nouvel habillage que vous avez pu découvrir dès mercredi à l’antenne. Incroyable mais vrai, France 5 a coiffé la chaîne au poteau en adoptant sa nouvelle charte graphique le lundi même ! Désormais, pour annoncer ses publicités, trois plans partent d’un regard puis s’élargissent pour dévoiler les alentours. Au total, 75 vidéos ont été tournées dans le but de « prendre du recul et de la hauteur ».

Si vous avez fait le choix de vous réveiller avec RMC le week-end, peut-être avez-vous noté un changement radical en prenant votre petit dej ce matin. Dès aujourd’hui, la station de radio a fusionné sa matinale avec BFMTV. En clair, en vous branchant sur RMC le samedi et le dimanche matin de 6h à 10h, c’est désormais l’antenne de la chaîne d’information en continu que vous écouterez.