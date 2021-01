« District Z » aura une saison 2 — © ALAIN ISSOC/SATISFACTION, THE TELEVISION AGENCY/TF1

La guerre contre les zombies n’est pas terminée. Ce samedi, Arthur a annoncé que District Z reviendrait officiellement pour une seconde saison à l’antenne de TF1. « Fier et heureux », le producteur de l’émission a indiqué que la nouvelle salve d’épisodes se tournera au printemps. « J’ai bien pris notes de vos remarques bienveillantes pour l’améliorer et nous allons revenir encore plus fort ! », a-t-il certifié dans un message posté sur Twitter.

Je suis fier et heureux de vous annoncer que la SAISON2 de @DistrictZ se tournera au printemps.J’ai bien pris notes de vos remarques bienveillantes pour l’améliorer et nous allons revenir encore plus fort! En attendant un teaser du jeu video que nous développons. MERCI À TOUS ❤️ pic.twitter.com/Fk4cZYzx6O — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) January 9, 2021

Diffusée à partir du 11 décembre, District Z a suscité la curiosité des téléspectateurs pour son lancement avec 5,4 millions de personnes devant leur écran. La suite des audiences du programme animé par Denis Brogniart était quelque peu moins réjouissante, tombant même jusqu’à 2,60 millions de fidèles le 1er janvier. Pour autant, l’émission s’en sort globalement avec les honneurs en affichant 3,4 millions de fans en moyenne sur la saison.

Fort de ce score, Arthur a également annoncé qu’un jeu vidéo tiré de l’émission était en cours de développement. Satisfaction, la société de production qu’il a créée en 2010, sera aux commandes. Pour l’occasion, celui à qui l’on doit aussi Vendredi, tout est permis en a dévoilé les premières images, sur lesquelles on voit cinq joueurs combattre les zombies et s’échapper de la zone désaffectée.