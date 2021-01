La ministre de la Culture Roselyne Bachelot (derrière le masque). — Alfonso Jimenez/Shutterstock/SIPA

Ce vendredi sur Franceinfo, Roselyne Bachelot a été invitée à s’exprimer sur la situation du groupe Canal+, et sur la chaîne CNews. Un plateau télé boycotté par un certain nombre de personnalités politiques en raison de la présence d’Eric Zemmour, condamné notamment pour injure et provocation à la haine.

Si la ministre de la Culture a estimé qu’il fallait « tout écouter, même les gens avec lesquels on n’est pas d’accord, sinon on n’est pas dans la liberté d’expression », elle a révélé ne plus répondre aux invitations de la chaîne. « Pour l’instant, je ne les ai pas acceptées. J’ai toujours une réticence à aller chez des gens qui m’attaquent de cette façon », explique-t-elle.

« Canal+ gère ses affaires comme il l’entend »

Roselyne Bachelot a également été interrogée sur le climat tendu dans le groupe Canal+ en ce moment, après les licenciements de Sébastien Thoen et Stéphane Guy. Mais la ministre de la Culture est restée prudente. « Canal+ gère ses affaires comme il l’entend et je me garderais d’intervenir dans la gestion d’un groupe comme Canal+ », a-t-elle notamment répondu.