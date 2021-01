Les artistes en lice dans Eurovision France : C'est vous qui décidez. — Cyril Moreau - Best Image

Pour désigner l'artiste et la chanson qui représenteront la France à l'Eurovision 2021 en mai, France 2 diffusera prochainement une émission de sélection : Eurovision France, c'est vous qui décidez.

Douze chansons ont été sélectionnées. Artistes solo, duos, trio : dix-sept artistes seront de la partie.

Qui défendra les chances tricolores en finale de l’Eurovision le 22 mai ? « C’est vous qui décidez », répond France 2 qui diffusera prochainement une émission de sélection, présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, au cours de laquelle le public aura son mot à dire. Voici ce qu’il faut savoir.

Les candidats

Douze chansons ont été sélectionnées par la délégation française parmi les 700 propositions qu’elle dit avoir reçue. Dix-sept chanteurs et chanteuses font donc partie de l’aventure : huit artistes solo, trois duos et un trio. On vous avait présenté en détail les candidats et leurs morceaux respectifs par ici. Les douze titres en lice sont éclectiques et vont de la ballade typiquement française (Voilà de Barbara Pravi, Pourvu qu’on m’aime de Juliette Moraine) à l’électro (Amour fou de Poney X) et aux sonorités dancehall (Magique de LMK) ou pop (Peux-tu me dire ? de 21 Juin le duo, On a mangé le soleil de Céphaz, Paris me dit d’Ali…) et rock (Bah non de Philippine). Les fidèles de The Voice retrouveront notamment Casanova (Tutti) et Terrence James (Je t’emmènerai danser), candidats du télécrochet en 2018 et 2020. Avec Maeva, le trio Amui rendra hommage à la Polynésie française, tandis que le duo Andriamad mêle dans Alléluia des sonorités « tropicales », dixit sa biographie, à de l’électro.

Les règles

La désignation de la chanson gagnante se déroulera en deux temps. Lors du premier tour, les sept morceaux (sur les douze) qui auront reçu le plus de votes du public, seront qualifiées pour l’étape suivante. Le jury repêchera une chanson parmi les cinq non-qualifées.

Ce seront donc huit chansons qui s’affronteront lors du second tour de votes. Les suffrages des téléspectateurs compteront pour 50 % et ceux des jurés pour 50 % également afin d’élire l’artiste, le duo ou le trio qui représentera la France à l’Eurovision.

Les membres du jury

Le jury sera présidé par le chanteur Amir, qui a représenté la France à l’Eurovision en 2016. A ses côtés, il faudra compter avec le Néerlandais Duncan Laurence, dernier vainqueur en date du concours, Marie Myriam, dernière gagnante pour la France, ainsi que Natasha St Pier, qui a défendu les chances tricolores en 2001. Des personnalités fans du concours ont également été conviées : le couturier Jean Paul Gaultier, ainsi que les comédiens Agustin Galiana et Michèle Bernier. André Manoukian, qui a commenté les demi-finales du concours en 2018, Elodie Gossuin, qui a à plusieurs reprises annoncé les points du jury français, et Chimène Badi, candidate de Destination Eurovision en 2019 complètent ce jury. Il a par ailleurs été annoncé que Jean Paul Gaultier habillera l’artiste ou les artistes gagnants pour l’Eurovision.

Le décor

Eurovision France, c’est vous qui décidez devait se dérouler en région. Mais, en raison de la situation sanitaire, la production a choisi de se replier sur un studio télé à Paris. Le décor consistera notamment en une scène circulaire. Les mises en scènes ne seront pas forcément celles qui seront retenues pour le concours mais Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française et directrice des divertissements de France Télés, annonce qu’elles seront « ambitieuses ». L’émission se déroulera en public, si la situation sanitaire le permet.