Chaque génération la connaît pour un rôle différent. L’actrice Tanya Roberts est décédée ce dimanche à l’âge de 65 ans. Elle avait été hospitalisée la veille de Noël après avoir chuté en promenant ses chiens, a fait savoir son agent au Hollywood Reporter.

Tanya Roberts, Victoria Leigh Blum à l’état civil, est née en 1955. Elle a commencé sa carrière en tant que mannequin avant de se retrouver sur les plateaux de tournage.

Elle a ainsi été la détective Julie Rogers dans la cinquième et ultime saison de la série Drôles de Dames, diffusée aux Etats-Unis en 1980 et 1981. En 1985, elle était la géologue Stacey Sutton dans Dangereusement vôtre, le dernier James Bond de Roger Moore.

R.I.P Tanya Roberts aka Midge Pinciotti from one of my favourites That 70s show .

She was so hilarious & will forever be one of the best tv moms pic.twitter.com/fps55sclFS