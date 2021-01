Stéphane Bern lors de la soirée du 31 décembre 2020 — Capture France 2

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 28 décembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Pas de trêve pour la télé. Même pendant les fêtes, les chaînes mènent la bataille des audiences et l’enjeu était d’autant plus important avec les restrictions sanitaires imposées cette année lors de la Saint-Sylvestre, incitant les Français à rester chez eux. Pour la dernière soirée de 2020, c’est France 2 qui a remporté la mise avec sa Grande soirée à Versailles présentée par Stéphane Bern. En moyenne, 5,24 millions de personnes ont suivi le show, soit le meilleur score de France 2 pour un réveillon depuis 2010, indique Puremedias.

Derrière, le bêtisier de TF1, présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand, a été suivi par 4,31 millions de téléspectateurs. Et les Français ne peuvent visiblement pas se passer de Patrick Sébastien au moment du changement d’année puisque la rediffusion de Ze Fiesta sur C8 a attiré 1,55 million d’amateurs de sardines et de serviettes qui tournent.

L’instant zapping

Si l’expression « garder son sang-froid » avait un visage, ce serait probablement celui de Didier Brignand. Le 29 décembre, le journaliste a réalisé un duplex en direct depuis Nice, ville dont le taux d’incidence du Covid-19 est parmi les plus élevés du pays, pour le 20 Heures de France 2. Mais au moment de prendre la parole, quelques personnes pour le moins « joyeuses » et avec leur masque sous le menton, ont tenté de lui faire perdre ses moyens. Sans sourciller, Didier Brignand a été jusqu’au bout de son duplex. Chapeau !

Les gars, on avait dit 20h max !



Nice en roue libre sur France 2 face à Olivier Véran ! pic.twitter.com/nGq5SZ6Wqn — Romain Bénard (@romainbenard13) December 29, 2020

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès ce samedi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Il va y avoir de la transformation du côté de TF1. Pas de nouvelle émission, pas d’arrivée événementielle d’un animateur, mais un changement d’identité visuelle. Mardi, la chaîne organisera une conférence de presse de rentrée pour dévoiler sa nouvelle charte graphique, mise à l’antenne dès le lendemain. L’habillage actuel avait été lancé le 28 septembre 2013 et a donc vécu sept ans, un score remarquable.

À la suite de sa parodie de l’émission L’Heure des pros, Sébastien Thoen a été licencié par Canal+. Animateur du Journal du Hard depuis 2014, la chaîne cryptée a dû lui trouver un remplaçant, ou plutôt, en l’occurrence, une remplaçante. À partir de ce samedi 2 janvier, c’est l’actrice Lele O qui lui succède. La particularité de cette star de films pour adultes réside dans le fait que l’on ne voit jamais son visage.

On sort à peine des fêtes que l’on va déjà saliver devant notre poste. Après Le Meilleur pâtissier et quelques semaines avant le retour de Top Chef, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais seront de retour sur M6, à partir du lundi 18 janvier à 18h40, pour la nouvelle saison de La Meilleure boulangerie de France. 130 boulangers venus des treize régions métropolitaines tenteront de remporter le titre de la huitième saison du programme.