Il sait qu’il va prendre l’avion, et c’est à peu près tout. Ce vendredi, Vianney a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il était le prochain invité de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Avec sa guitare sur le dos, le chanteur a posté une photo où il apparaît avec un casque sur les oreilles et un masque (sur les yeux, et non pas sur la bouche, il faut désormais le préciser), de façon à garder secrète sa destination jusqu’au bout.

Je m’envole pour un RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 😱😍🚀🙏🏼______

Je n’aurai + accès à quelconque réseau pendant 2 semaines - vous allez me manquer !



Encore bonne année, vous aime 💚❤️💙 pic.twitter.com/kQgn0d6NKV — Vianney (@VianneyMusique) January 1, 2021

« Je n’aurai plus accès à quelconque réseau pendant deux semaines – vous allez me manquer », a écrit Vianney avant d’embarquer. De son côté, l’animateur de l’émission, Raphaël de Casabianca, a également partagé son enthousiasme sur Instagram. « L’année ne pouvait pas mieux commencer », a commenté le successeur de Frédéric Lopez.

Une quatrième expédition pour Raphaël de Casabianca

Vianney sera donc la vingt-neuvième personnalité à participer au trentième numéro du programme, puisque Muriel Robin est partie à deux reprises. Rendez-vous en terre inconnue a subi plusieurs transformations depuis sa création en 2004. D’abord diffusée sur France 5, elle a ensuite été proposée sur l’antenne de France 2. En 2019, l’animateur historique de l’émission, Frédéric Lopez, a décidé de céder sa place à Raphaël de Casabianca. Son périple au côté de Vianney sera sa quatrième expédition.