Elodie, gagnante de la saison 9 du Meilleur pâtissier. — Gabrielle FERRANDI / M6

Elodie a eu chaud, mais elle a fini par remporter la saison 9 du Meilleur pâtissier diffusé mercredi sur M6. Lors de la première épreuve, consistant à concocter, sans recette, le gâteau aux framboises apparaissant dans le générique de l’émission, la Mulhousienne de 31 ans s’est fait une frayeur. Sans signe avant-coureur, le bol qu’elle avait rempli de chocolat fondu a explosé.

Plus de peur que de mal, malgré les morceaux de verres éparpillés un peu partout sur le plan de travail. Une fois la stupeur passée, Elodie s’est ressaisie pour mener sa mission à bien. Le contretemps ne l’a pas pénalisée puisqu’elle s’est qualifiée pour l’ultime épreuve, face à Margaux. Bouchra, la secrétaire médicale venue du Val-d’Oise, a, elle, dû rendre son tablier.

Alice contre King-Kong

Dernier défi sur le chemin de la victoire : la confection d’un « chef-d’œuvre ». Autrement dit, les deux finalistes devaient réaliser un gâteau inspiré par un film et le mettre en scène. Margaux, 18 ans – plus jeune finaliste de l’histoire du programme —, a opté pour King-Kong : gorille en nougatine, flammes en sucre, et immeuble en gâteau… Elodie, elle, a été inspirée par Alice aux pays des merveilles : meringues rosées, roses en pâtes d’amandes, cartes en chocolat laissant apparaître des gâteaux cordiformes…

Si Mercotte a assisté à la dégustation par visioconférence et n’a pu que juger l’aspect esthétique, Cyril Lignac et François Perret, chef pâtissier du Ritz à Paris, ont quant à eux fini leurs assiettes. Leur préférence est donc allée à Elodie. Ils ont pénalisé Margaux pour avoir préparé un gâteau contenant trop de crème et trop élevé (un comble pour un gratte-ciel sucré).

Cette ultime émission a visiblement régalé les téléspectateurs qui n’avaient jamais été aussi nombreux à suivre une finale du Meilleur pâtissier. 3.8 millions de personnes étaient au rendez-vous, soit une part d’audience de 17 %. Un score qui permet à M6 de se classer en tête des audiences de mercredi soir.