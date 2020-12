Fabien Randanne et Clément Rodriguez

Fabien Randanne et Clément Rodriguez

Les tops TV de 2020 — Philippe LEROUX/ALP/TF1/Gilles GUSTINE/FTV/Vincent Ferrané/GALLAND JÉRÔME/M6

Grande gagnante des confinements, la télévision est (re)devenue un sujet de discussion central durant cette année particulière.

Sans prendre en compte leurs scores d’audience, 20 Minutes a établi le top 10 de ses programmes préférés diffusés en 2020.

Ils ont été regardés par des millions de personnes, ou vus par seulement quelques centaines de milliers de fidèles. Peu importe les chiffres d’audience, de nombreux programmes télé ont suscité notre enthousiasme tout au long de 2020. Nouveautés lancées en grande pompe ou saisons remarquables d’une émission, voici ce que le service « Télévision » de 20 Minutes a aimé regarder cette année.

Qui veut être mon associé ? (M6)

Il est plutôt de mauvais ton de parler d’argent à la télé. Pourtant, M6 a réussi ce pari difficile grâce à Qui veut être mon associé ? et son savant mélange d’innovations parfois drôles, parfois déroutantes, avec un système d’enchères toujours passionnant. C’est surtout une émission qui faisait du bien au moral, tirant tous les participants vers le haut.

Koh-Lanta : L’île des héros (TF1)

Impossible de ne pas évoquer l’émission qui a fait s’évader nos esprits engourdis par le confinement. Avec « L’île des héros », Koh-Lanta a prouvé qu’elle était l’émission la plus solide de la télévision française. Mention spéciale à Claude, Sam et Teheiura, les personnages les plus épatants de cette saison.

Ici Tout Commence (TF1)

Même les plus fins spécialistes du petit écran n’auraient pas pu prédire un tel carton pour Ici Tout Commence. Son jeune casting, ses personnages qui sortent (un peu) des poncifs habituels, son univers clos autour d’une école de cuisine, autant d’éléments qui font de la série de TF1 la plus moderne des feuilletons quotidiens.

Lego Masters (M6)

Avant de lancer le premier épisode de Lego Masters, nous étions quelque peu sceptiques face à l’idée de regarder des hommes et des femmes empiler des briques pendant deux heures. Pourtant, nous avons immédiatement été happés par ce décor lumineux, ces candidats hors normes et surtout par cette tension inhérente au programme.

Tous en Cuisine en direct avec Cyril Lignac (M6)

Lancés au tout début du confinement, les cours de cuisine animés en direct par Cyril Lignac ont régalé nos yeux lorsqu’ils ne faisaient pas exulter nos papilles. Au total, le chef a cuisiné environ 200 recettes, presque toutes stockées dans notre carnet rangé soigneusement près des fourneaux. A noter aussi, la présence indispensable de Jérôme Anthony qui donne une autre saveur à l’émission.

6 à la maison (France 2)

Si Cyril Lignac a mis à profit le confinement pour animer son programme, Anne-Elisabeth Lemoine a quant à elle profité du couvre-feu pour lancer 6 à la maison, un talk-show sans grande prétention mais qui servait à nous alléger le cœur avant d’aller nous coucher, notamment grâce aux chroniques de Bertrand Chameroy.

Pékin Express : Retour sur la route mythique (M6)

Quinze ans après son lancement, le jeu d’aventures a convié d’anciens candidats emblématiques à s’élancer sur le parcours de la première saison (ou presque). Suspense, retournements de situations et rencontres insolites avec les habitants des pays traversés… les ingrédients qui font le succès de l’émission étaient réunis, assortis d’une pointe de nostalgie qui nous a tenus en haleine au début du premier confinement.

Karambolage (Arte)

Voici une émission discrète, diffusée les dimanches vers 20h35. Le 4 janvier, Karambolage soufflera ses dix-sept bougies, soit autant d’années passées à expliquer aux téléspectateurs de chaque côté du Rhin les spécificités culturelles françaises et allemandes. Les faits historiques, spécialités culinaires et étymologies surprenantes sont décortiqués. Douze minutes ludiques qui contribuent à lutter contre notre blues du dimanche soir.

On est en direct (France 2)

Après 14 saisons, On n’est pas couché a tiré sa révérence au début de l’été. Laurent Ruquier a conservé la case horaire du samedi en deuxième partie de soirée mais coupé les ponts avec la productrice Catherine Barma, son ex-alliée historique. Avec On est en direct, il est parvenu à trouver un nouveau souffle, menant seul interviews et discussions, dans un décor club. Un pari réussi, faisant l’économie des clashs.

Stars à nu (TF1)

Sur le papier, l’idée que des personnalités s’entraînent à réaliser un numéro de strip-tease afin de sensibiliser à l’importance du dépistage des cancers du testicule, de la prostate et du sein, laisse songeur. Force est de constater que Stars à nu amène le public à s’interroger sur son rapport à la nudité pour dédramatiser le fait de se dévêtir devant un médecin. Les personnalités, elles, se révèlent sans fard. Des instants de vérité qui font aussi de beaux moments de télé.