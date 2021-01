Le Brief Télé : Que regarder du 2 au 8 janvier ? — 20 Minutes

Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2021 ? Faire plus de sport ? Manger plus équilibré ? Moins regarder la télé ? On est désolés mais ce n’est pas cet article qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Quoique, la nouvelle saison de Ninja Warrior pourrait vous motiver à soulever des haltères et l’épisode inédit de Cauchemar en cuisine vous convaincra peut-être d’adopter une alimentation plus saine ?

Ces deux programmes font partie de la sélection concoctée par 20 Minutes de ce qui vous attend dans le poste pour la première semaine de l’année. Et avec tout ça, n’oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous brancher sur TF1 pour les premiers pas de Marie-Sophie Lacarrau à la tête du 13 Heures. Intronisée par Jean-Pierre Pernaut au moment de son départ, la journaliste prendra les rênes du rendez-vous d’information ce lundi.