C’est une performance qui casse des briques ! Enfin, pas littéralement car les structures sont restées intactes. Dans le deuxième épisode de Lego Masters diffusé mardi sur M6, les candidats devaient construire un pont avec les briquettes en plastique afin qu’il puisse soutenir le plus de poids possible.

Une mission relevée avec un brio particulier par Alban et Xavier. Le binôme belge a battu le record du monde en posant 500 kilos sur son pont arc-en-ciel. Dans la version américaine de l’émission, un duo de participants soumis à la même épreuve n’avait pas pu poser davantage que 453 kilos. Et personne n’avait fait mieux en Australie, autre pays ayant adapté le concept du jeu.

"On vit un moment extraordinaire"

