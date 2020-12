DIVERTISSEMENT Face au bad buzz de « District Z » sur Twitter, Arthur et sa boîte ont fait appel à une agence de communication de crise. La suite va vous surprendre

La première équipe de « District Z » — © ALAIN ISSOC/SATISFACTION, THE TELEVISION AGENCY/TF1

Joli succès d'audience, le nouveau jeu de TF1, District Z, produit par Arthur, a fait également parler de lui sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter. Et pas qu’en bien. Beaucoup de tweets critiquaient l’émission pour sa ressemblance avec Fort Boyard.

Beaucoup trop de tweets ? Comme le révèle Le Parisien, « chez Satisfaction TV Agency, la boîte d’Arthur, ça a fait tilt ». Ils ont ainsi commandé une analyse des interactions sur Twitter pendant District Z à l’agence de communication de crise LaFrenchCom. Résultat ?

400 faux comptes déversent 4.000 tweets

Le rapport de 19 pages évoque « un dénigrement », « une manipulation », « un sabotage » via la création de 400 faux comptes pour 4.000 tweets. Tous, d’ailleurs et bizarrement, ont pour « point commun de valoriser les émissions Koh-Lanta, Fort Boyard ou la Carte aux trésors », soit autant de programmes produits par une société concurrente, Adventure Line Productions.

Contactée par Le Parisien, ALP n’a pas souhaité faire de commentaires, mais du côté de TF1 et Arthur, l’affaire est prise au sérieux, avec un possible recours en justice.