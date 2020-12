CONTRE-ATTAQUE Dans un communiqué, la chaîne annonce ce vendredi que ses animateurs et animatrices n'iront plus dans l'émission de Cyril Hanouna jusqu'à nouvel ordre

M6 défend Karine Le Marchand face aux « propos dénigrants » tenus dans « Touche pas à mon poste » (Archives) — Liewig Christian-POOL/SIPA

Touche pas à Karine Le Marchand. M6 a pris ce vendredi la défense de l’animatrice. « Depuis plusieurs mois, des propos particulièrement dénigrants sont tenus à [son] encontre dans l’émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8. Le traitement [qui lui est] infligé et les propos tenus à son endroit ces dernières semaines, sont injustifiés et dépassent le cadre acceptable », a réagi la chaîne dans un communiqué.

M6 a décidé de suspendre, « à compter de ce jour », toute participation des figures de son antenne à Touche pas à mon poste. Elle ajoute qu’elle « sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus envers la chaîne et ses animateurs » et n’exclut pas, s’il y a lieu, d’engager des poursuites judiciaires envers C8 ou la maison de production H2O.

« Mensonges, harcèlement… No comment… »

Ce sont les propos tenus par Jean-Michel Maire mercredi dans l’émission présentée par Cyril Hanouna qui ont fait déborder le vase. Le chroniqueur estimait que Karine Le Marchand se reposait sur « sa beauté et son allure » et avançait qu’elle était « très forte dans les caprices de stars ». Il a ensuite affirmé qu’elle se serait rendue récemment dans une clinique d’esthétique proche des Champs-Elysées et d’avoir refusé de payer.

L’animatrice a répondu jeudi via un post Instagram. Elle a publié le message que lui a adressé la directrice générale de la Clinique des Champs-Elysées. Celle-ci se disait « atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l’origine (…) d’autant plus qu’il n’est pas venu dans notre établissement depuis plus d’un an, et surtout dans la mesure où ce qu’il atteste est totalement faux. » « Mensonges, harcèlement… No comment… », s’est contentée de commenter Karine Le Marchand.