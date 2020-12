« Vous savez, mon rêve, c’est de relancer, peut-être un jour, même en prime ou en prime spécial, Les Guignols sur C8. » Cette déclaration, Cyril Hanouna la faisait il y a un an dans Touche à mon poste, alors qu’il accueillait sa marionnette en plateau pour les 35 ans de Canal+. Elle était de retour ce jeudi soir le temps d’une séquence et d’une interview de l’animateur. A la fin, le Guignol a demandé : « Tu crois que je dois revenir après les vacances ? » A quoi Cyril Hanouna a répondu : « Avec les équipes, on a décidé de faire venir une marionnette tous les jours en fonction de l’actu. Une marionnette des Guignols ».

Les Guignols de l’info sont de retour à la télévision… à peu près. « Sincèrement, vu les tests que l’on a faits, je pense que c’est une séquence qui va perdurer, a ajouté l’animateur. Elle va s’intégrer à l’équipe. Elle donnera son avis. Ce sera comme un invité. » Et de donner un exemple : « Si on parle des NRJ Music Awards, on aura Nikos ».

V. J.