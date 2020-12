Lara Gautier, 22 ans, est Miss Côte d’Azur cette année.

Elle tentera de succéder à Sabrina Belleval, dernière Miss Côte d’Azur élue Miss France il y a trente-huit ans.

Succèdera-t-elle (enfin) à Sabrina Belleval, dernière Miss Côte d’Azur à avoir décroché le diadème de Miss France ? 38 ans après ce sacre historique pour la Riviera, la Niçoise Lara Gautier tentera de réaliser cet exploit, samedi, face au jury du concours de beauté aux Français. Et elle a ses chances. Pas mal de bookmakers y croient. En attendant le verdict, qui sera annoncé en direct sur TF1, 20 Minutes fait les présentations.

Une concurrente de Miss France persévérante

En devenant Miss Côte d’Azur 2020, le 23 octobre à Mandelieu, Lara Gautier tenait sa revanche. Déjà candidate l’an passé, la jeune femme ne terminait que première dauphine. « Dans la vie, en général, je sais ce que je veux, confie-t-elle à 20 Minutes dans un éclat de rire. J’avais vraiment envie de découvrir ce milieu. Et ma grand-mère me poussait toujours. Elle me répétait : "Tu devrais te présenter". » « Naturelle » et « spontanée » selon ses propres mots, la jeune femme croit en ses chances. « Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir ramener le titre sur la Côte d’Azur après tant d’années », explique-t-elle.

Une femme « de la campagne », très proche des animaux

Née à Nice en mars 1998 (elle à 22 ans), elle a grandi à quelques kilomètres de là, près de Contes. « J’ai vécu à la campagne, confie-t-elle à 20 Minutes. Et j’ai toujours été sensible au sort réservé aux animaux. » Son père lui a fait découvrir l’ONG WWF, dont elle est l’une des bénévoles depuis deux ans. « J’ai participé à une opération en mer, pendant l’été 2019, pour faire de la sensibilisation », explique la jeune femme.

Une étudiante en marketing qui a soif de voyages

En dernière année de master marketing et communication à l’IPAG business school de Nice, Lara Gautier a étudié cinq mois en Angleterre et souhaite terminer son cursus en Ecosse. « J’adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. C’est pour ça que j’aimerais beaucoup devenir directrice marketing d’un grand groupe, et pourquoi pas d’une ONG, et pourquoi pas de la WWF », sourit la candidate au titre de Miss France.

Et si on lui proposait des expériences dans les médias ? L’Azuréenne ne dirait pas non. « Je suis ouverte à toutes les propositions, qui seraient dans mon intérêt bien sûr, tant qu’elles me forment et qu’elles me forgent », conclut Lara Gautier.

Fabien Binacchi