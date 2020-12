21h25 : Premiers portraits

Pas le temps de prendre son souffle ! La soirée débute avec les portraits de Miss Alsace, Miss Pays de la Loire, Miss Guadeloupe, Miss Ile-de-France (devant la tour Eiffel, on se croirait dans Emily in Paris) et Miss Côte d'Azur, LA favorite, « sensible à la protection de l'environnement »...