Le Brief Télé : Que regarder du 26 décembre au 1er janvier ? — 20 Minutes

Il y a tout juste un an, vous organisiez le plus mémorable des réveillons de la Saint-Sylvestre en invitant une trentaine de personnes dans votre salon. La fête était peut-être tellement folle qu’il vous reste encore aujourd’hui quelques cotillons derrière le canapé. Si vous les trouvez dans les prochains jours, ne les jetez pas, ils pourraient vous servir à nouveau pour clore le chapitre de 2020 avec votre plateau-repas devant votre petit écran.

Crise du coronavirus oblige, plusieurs millions de Français vont se glisser sous un plaid avec la télévision allumée lors de la soirée du 31 décembre à venir. Heureusement, nous avons listé pour vous les programmes qui seront à suivre pour une soirée de bamboche en comité réduit. Avant cela, on vous présentera La Grande Incruste, la nouvelle émission de TF1 incarnée par Camille Combal. Et si vous vous ennuyez dimanche après-midi, on vous conseille de vous brancher sur France 3 (oui oui) pour un programme interactif qui mêle jeu et fiction.