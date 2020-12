Avant de passer à table et d’avaler plus de parts de bûche de Noël qu’il ne le faudrait, petit tour des rendez-vous télé qui rythmeront cette première semaine de vacances d’hiver. Les films d’animation comme Zootopie ou La belle et le clochard seront des immanquables des sept prochains jours, mais nous avons décidé de nous attarder sur trois autres programmes qui créeront l’événement du 19 au 25 décembre.

Ce samedi, nous commencerons par l’indéboulonnable, l’indétrônable et l’intouchable cérémonie de Miss France, dont la 100e édition sera d’ailleurs à suivre en live sur 20 Minutes. Nous vous présenterons ensuite la fiction I Love You Coiffure portée par Muriel Robin et sa cinquantaine d’invités. Enfin, nous terminerons avec Lego Masters sur M6, le jeu qui plaira autant aux petits qu’aux grands.

Clément Rodriguez