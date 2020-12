BONNE ANNEE Marina Carrère d'Encausse reste la présentatrice, et ne change plus de coprésentateur

Marina Carrère d'Encausse et Jean-Marc Sène, présentateurs fixes du « Magazine de la santé » sur France 5 à partir de janvier 2021 — Delphine GHOSAROSSIAN-FTV

Après le départ (discret) de Michel Cymes en juin 2018, Marina Carrère d’Encausse assurait seule la présentation du Magazine de la santé, tous les jours de la semaine à 13 h 40 sur France 5. Plus exactement, elle était la seule présentatrice fixe, accompagnée alternativement de médecins, dont Régis Boxelé, Philippe Charlier ou Jean-Marc Sène. Premier changement, ce dernier, médecin du sport, devient le coprésentateur officiel et fixe de l’émission, qui lance une nouvelle formule à partir du 4 janvier prochain.

Le Magazine de la santé, toujours en direct, consacrera une demi-heure à l’actualité de la santé, avec également deux chroniques (et l’arrivée d’une nouvelle venue, Lisa Nasri), un invité le vendredi, et l’intégration d’Allô Docteurs à l’émission. « Une équipe resserrée pour une formule encore plus interactive, au service des téléspectateurs », écrit France 5 dans un communiqué.