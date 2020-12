Pierre Meyer et Jean Pierre Pernaut au Royal Palace à Kirrwiller — Royal Palace

Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13 heures de TF1 ce vendredi. Pour son dernier journal, la chaîne a préparé un reportage en son honneur. A 20 Minutes, nous sommes allés rencontrer les Françaises et les Français qui ont eu la chance d’avoir un reportage dans son journal

Avec des dizaines de reportages, le Royal Palace de Kirrwiller a été une des vedettes des journaux de JPP. Pierre Meyer, le patron de ce cabaret alsacien, est un fan du présentateur et de son journal.

D’être passé dans le journal de mi-journée de TF1 a eu un impact important pour le Royal Palace : il a fait venir les autocaristes et les tour-opérateurs.

Sa première fois, c'était en septembre 1991. Pierre Meyer, le fondateur du cabaret Royal Palace à Kirrwiller en Alsace, n’a pas oublié sa première apparition au 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Il en parle encore avec une émotion ponctuée de rires. « C’était le grand évènement. Tous les jours, on attendait le reportage de Marie-Laure Bonnemain. Lundi, mardi, mercredi… On ne savait pas à quel moment ça allait passer. Suivant l’actualité, ça bougeait. Et à un moment donné, on m’a dit : "Ok, ça passe", se rappelle le patron du cabaret. Quand c’est arrivé, j’étais tellement en pleurs que je n’ai rien vu de l’émission. Oui, oui (rires)… J’ai dû revoir l’enregistrement. C’était quelque chose. »

Une semaine après, il se rendait dans les studios de la chaîne, « à l’époque à Cognacq-Jay », précise Pierre Meyer, pour remercier l’équipe de TF1. Bardé de spécialités alsaciennes, notamment du Riesling vendanges tardives . « Et surtout des tartes aux quetsches que ma mamie avait faites spécialement pour Jean-Pierre. C’était marrant parce que les journalistes et tout le monde, une quarantaine de personnes, disaient : c’est bon ces tartes ! C’est mariné avec quoi ? Pour moi, c’était l’occasion aussi de voir comment ils travaillaient. » Des souvenirs qui ont touché toute la famille. Plus tard, « ma mère qui regardait tous les jours le 13 heures, disait : il ne nous dit même pas merci pour la tarte ! On a tellement rigolé. »

Depuis, c’est une véritable histoire d’amour entre l’équipe du Royal Palace et le présentateur emblématique de TF1. Si bien que le patron du music-hall ne se rappelle même plus exactement le nombre de reportages qui ont été faits chez lui. « Je l’ai rencontré plusieurs fois, on a sympathisé. Comme nous avons une nouvelle création de spectacle chaque année, il y a presque chaque année un reportage. D’ailleurs il est venu personnellement plusieurs fois à Kirrwiller, je l’ai vu sur des plateaux d’autres émissions et il m’attendait, il est vraiment gentil. »

Une fierté, mais aussi un coup de pub magistral pour le Royal Palace, cabaret niché dans un petit village de 500 habitants à quarante minutes de Strasbourg. « Le reportage a déclenché d’autres reportages, dans toute la presse, on a même eu une page complète dans Libé sur ce fameux music-hall qui n’est pas à Paris, ni dans une grande ville. Du jour au lendemain, d’une clientèle régionale, on est passé à une clientèle nationale, même internationale. Les autocaristes, les tour-opérateurs, c’était devenu quelque chose à voir, ça nous a doublé la clientèle en un an. C’était vraiment quelque chose. » Depuis, l’établissement reçoit 200.000 visiteurs par an.

Alors, dans ce village bas-rhinois, c’est sûr, l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut n’est pas une bonne nouvelle. Fan du JT de 13 heures, ils regrettent déjà. « C’est un personnage, c’est pas uniquement un simple présentateur. Tout le monde l’aime bien. » En attendant, Pierre Meyer « est en train de lui faire un petit mot, avec un cadeau pour son départ. » Alors Jean Pierre-Pernaut, attention spoiler : il se pourrait bien que l’on vous revoie dans le secteur de Kirrwiller, dans un bel hôtel ou attablé dans un restaurant gastronomique le temps d’un week-end… « Pas trop loin de Royal Palace, sourit Pierre Meyer, comme ça, on se revoit. »