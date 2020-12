Jean-Paul Rouve et Richard Berry dans «Les Tuche 7», fausse suite mais vrai sketch de l'émission «Rétroscopie» sur TMC — Capture écran TMC

Tout va trop vite aujourd’hui. Les Tuche 4 n’est même pas sorti au cinéma, ce sera le 3 février prochain, que la bande-annonce des Tuche 7 est déjà là. Dans ce nouveau film, Jeff Tuche, toujours interprété par Jean-Paul Rouve, croisera un beau soir un OVNI dans le ciel, comme David Vincent dans la série Les Envahisseurs, ou plutôt Louis de Funès dans La Soupe aux choux, voire Marcel Vincent dans le célèbre sketch des Inconnus.

Ce n’est pas un couscoussier qui atterrit sur Terre mais une friteuse, avec à l’intérieur une frite, jouée par Richard Berry. Une amitié se noue, mais la frite n’est peut-être pas ce qu’elle prétend être. La sortie des Tuche contre les extraterrestres est prévue pour 2027.

Une parodie dans le cadre de l'émission d'Hélène Mannarino

C’est bon, vous êtes toujours là ? Aussi prometteur soit ce trailer (sic), il s’agit bien sûr d’une parodie, réussie avouons-le, dans le cadre l’émission Rétroscopie, proposée mercredi soir sur TMC et présentée par Hélène Mannarino.

Le concept ? Nous sommes en 2050, et Jean-Paul Rouve, alors âgé de 83 ans, revient sur ses gloires et échecs, en compagnie de ses potes Gérard Depardieu, Dominique Farrugia, Olivier Baroux, Alain Chabat ou les Robins des bois, Marina Foïs et Maurice Barthélemy.