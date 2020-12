"L'amour est dans le pré" s'est imposé leader de la soirée. — Cecile ROGUE/M6

Après avoir connu son record de saison – la quinzième – la semaine dernière avec 4,17 millions de fidèles, L'Amour est dans le pré termine sur sa bonne lancée avec 3,91 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, et 19,3 % de part de marché, pour les deux derniers épisodes diffusés lundi soir. M6 sort ainsi leader des audiences, devant France 2 et l’inédit Hortense, avec Catherine Jacob et 3,16 millions de curieux, pour 13,3 % de PDA.

TF1 suit en troisième position avec une rediffusion, le téléfilm Coup de foudre à Noël, avec Tomer Sisley et Julie de Bona, et 2,79 millions de personnes (12,4 % de PDA). A noter la bonne performance de TMC avec le premier Harry Potter et 1,64 million d’apprentis sorciers devant leur écran, pour une part de marché de 9 % sur les quatre ans et plus, et de 17 % sur les femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans.