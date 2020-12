Roland Billet, Régis Billet et Jean-Pierre Pernaut. — David Phelippeau/20 Minutes

Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13 heures de TF1 ce vendredi. Pour son dernier, la chaîne a préparé un reportage en son honneur. A 20 Minutes, nous sommes allés rencontrer les Françaises et les Français qui ont eu la chance d’avoir un reportage dans son journal.

En Vendée, en 1994, le parc ostréicole de Roland et Régis Billet ont été mis à l’honneur dans le JT de 13 heures.

Vingt-six ans après, Ghislaine, la femme de Roland, n’a pas oublié l’impact que le reportage avait eu sur leur campagne de vente.

C’était il y a un peu plus de 26 ans. Ghislaine Billet, ostréicultrice à la retraite à Bouinen Vendée, en est persuadée encore aujourd’hui : « C’était le premier reportage sur notre élevage dans le département sur TF1. A l’époque, les gens ne connaissaient que les huîtres de Bretagne et de Charente-Maritime ». Mais beaucoup moins celles entre ces deux coins de l’ouest de la France, et surtout pas celles du Port-du-Bec, à cheval sur les communes vendéennes de Bouin et de Beauvoir-sur-Mer, à quelques encablures du Gois, la chaussée submersible reliant le continent à l’ île de Noirmoutier.

Fin novembre-début décembre 1994, les fêtes de fin d’année approchant à grand pas, Thierry Cabannes et son équipe de TF1 choisissent donc de mettre à l’honneur un ostréiculteur vendéen dans le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Roland Billet a repris avec son frère, Régis, le parc ostréicole d’une trentaine d’hectares du « papé » Florent, comme il l’appelle dans le sujet, sur le Port-du-Bec, surnommé le port chinois eu égard à ses alignements de pontons d’apparence frêle. Le reportage est reporté de quelques jours en raison des conditions pluvieuses. Le jour J, le soleil brille et le ciel est à peine voilé. « J’ai des flashs qui reviennent, cette pièce était éclairée comme aujourd’hui… », se rappelle Ghislaine, qui a eu la douleur de perdre son mari Roland dans un accident de voiture en 2001. Un soleil généreux irradie la salle à manger de la maison vendéenne et confère un ton plus bleuté au Daim, le petit cours d’eau longeant le jardin.

Pêle-mêle, Ghislaine, accompagnée de sa belle-sœur Claudine, se souvient « des grosses moumoutes sur les gros micros », « de l’hélicoptère qui avait survolé la baie » et « de la gentillesse » de Thierry Cabannes et de ses collègues. « Après le reportage, tout le monde s’était retrouvé ici [Ghislaine montre sa salle à manger] pour partager un grand plateau de fruits de mer et c’est sûr, un verre de vin blanc ! » Cette scène est d’ailleurs immortalisée de manière fugace à la fin du sujet que l’on a pu revoir.

Ghislaine et Claudine dans le parc ostréicole. - David Phelippeau/20 Minutes

« A l’époque, le journal de 13 heures, c’était sacré, estime aujourd’hui Claudine. Les gens attendaient ce moment car il n’y avait pas autant de moyens d’informations que maintenant. » Juste après la diffusion, les «beh dites donc, on vous a vus à la télé» escortent le quotidien de la famille Billet. « On avait eu beaucoup de retours au niveau de la profession, raconte Ghislaine, qui a gardé très précieusement trois cassettes vidéo des rushs du reportage et deux photos de l’inauguration des locaux de TF1 à Nantes avec comme guest-star… JPP. Et surtout, ça avait boosté nos ventes. » A l’époque, Roger se consacre à la vente de gros et demi-gros sur le secteur de Bouin. Roland, Ghislaine, et Claudine réalisent de la vente au détail du jeudi au dimanche en région parisienne. Les huîtres Vendée Atlantique gagnent en notoriété. « On avait touché une clientèle qui ne serait sans doute jamais venue nous voir. Certains nous disaient : «Ah, mais c’est vous qu’on a vu dans le journal de Pernaut !» »

Laurent a repris le parc ostréicole de Florent et Roland Billet. - David Phelippeau/20 Minutes

Mais, l’image que gardent à tout jamais les deux femmes. C’est celle du « papé » descendant de l’hélicoptère, la voix chevrotante et les yeux embués par l’émotion d’avoir survolé son parc ostréicole du ciel. Au visionnage du reportage – 26 ans après –, Laurent (fils de Claudine et Régis), 44 ans, «la relève, la 3e génération», selon Ghislaine, n’a pu retenir ses larmes…