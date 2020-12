Stéphane Rotenberg est de retour pour une nouvelle saison de « Pékin Express » — Patrick ROBERT/M6

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 7 décembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Vous croyez qu’on ne vous voit pas, pendant vos heures de travail à la maison, ordinateur sur les genoux dans le canapé avec la télé allumée ? N’ayez pas honte, ça arrive à tout le monde, la preuve avec les scores de l’émission Ça Commence Aujourd'hui en ce moment. Jeudi, la quotidienne de France 2 animée par Faustine Bollaert a battu son record d’audience historique avec 16,5 % de part du public et plus de 1,5 million de téléspectateurs. De quoi souhaiter que le télétravail se prolonge un peu plus.

L’info flash

Qui dit fin d’année dit aussi bilans, rétrospectives et flash-back. Google a lancé les hostilités en dévoilant quelles étaient les tendances de 2020 dans ses recherches. Dans la catégorie « séries et programmes TV », c’est Ici Tout Commence qui rafle la mise, alors que la fiction quotidienne de TF1 n’est à l’antenne que depuis environ un mois. Même Koh-Lanta n’arrive pas à faire mieux et termine à la deuxième position, malgré ses deux saisons diffusées cette année. Les séries Netflix sont aussi bien évidemment de la partie, avec Umbrella Academy, Le jeu de la dame et The Witcher respectivement aux troisième, quatrième et cinquième places.

L’instant speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé la semaine prochaine ? Un programme bien chargé, vous les verrez !

Les infos « pop-corn »

Pékin Express fera bientôt son retour sur M6 ! Si l’on ne connaît pas encore la date de lancement de cette édition dont le tournage a été marqué par le Covid-19 et par un accident de la route, elle arrivera bel et bien prochainement. Stéphane Rotenberg l’a annoncé lui-même sur son compte Twitter : cette quatorzième saison se nommera « Sur les pistes de la terre rouge ». On a déjà hâte !

Encore un changement de visage pour Le grand concours des animateurs sur TF1. Après les départs de Carole Rousseau pour C8, puis de Laurence Boccolini pour France 2, le poste d’animateur ou animatrice de l’émission de culture générale reste vacant. Toutefois, selon Puremédias, Alessandra Sublet a accepté de prendre la relève… Mais seulement le temps d’une émission, comme le précise la présentatrice elle-même, évoquant un « one-shot ». Pour savoir qui prendra la tête du programme de façon définitive, il faudra encore attendre.

TF1 mise sur Salto. Alors qu’elle propose déjà Demain Nous Appartient et Ici Tout Commence en avant-première sur la plateforme, la chaîne vient de mettre en ligne sa nouvelle série, La Promesse, incarnée par Olivier Marchal​ et Sofia Essaïdi. Les six épisodes retracent le cours de deux enquêtes sur des disparitions étrangement similaires. Pour les non-abonnés, il faudra attendre 2021 pour voir ce polar sur TF1.