« Lego Masters » : Catastrophes en série dès le premier épisode — 20 Minutes

« Prudence est mère de sûreté », voilà un adage que les candidats de Lego Masters devraient garder en tête. Mercredi 23 décembre, M6 lancera son nouveau concours destiné aux amateurs de la petite brique, présenté par Eric Antoine. Pendant plusieurs semaines, huit binômes relèveront une série de défis tout en évitant l’élimination pour gagner cette première saison du jeu. Comment ? En proposant la plus incroyable des structures construite entièrement en Lego. À la clé, 20.000 euros à gagner. Ça en fait, des briques !

Dans le premier épisode, les candidats auront pour tâche de construire le plus fou des parcs d’attractions. C’est ce que vont tenter de faire Renaud et Marguerite, deux artistes déjantés qui ont imaginé une ferme du far-west peuplée d’énormes poussins. Pour respecter leur promesse, tous les deux vont devoir empiler des centaines de briques pour créer un gigantesque oisillon jaune, emblème de leur parc. Sauf qu’à la fin, tout ne va pas se passer comme prévu…

Les deux artistes ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés pour donner vie à leur structure. David et Sébastien, eux aussi, vont être à la peine avec leur parc au thème aquatique et le bras mécanisé qu’ils ont imaginé. Parce qu’en plus d’être impressionnante, leur structure doit bouger ! 20 Minutes vous propose de découvrir en avant-première cet extrait de l’émission.