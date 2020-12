Le brief télé : Que regarder du 12 au 18 décembre ? — 20 Minutes

Jamais une fin d’année n’aura autant été chargée en événements télévisuels. Entre les soirées spéciales, les fins de saisons et les rendez-vous immanquables, on ne sait plus où donner de la tête et sur quelle chaîne zapper. Pour tenter d’y voir plus clair, 20 Minutes vous donne quelques petits conseils autour des programmes qui égayeront vos soirées marquées par le retour du couvre-feu​.

La semaine s’ouvrira par la dernière partie du bilan de L'amour est dans le pré sur M6. Karine Le Marchand fera le point avec les derniers agriculteurs qui nous livreront parfois quelques surprises. En fin de semaine, on célébrera le retour des familles Bouley et Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. Entretemps, on dira au revoir à Jean-Pierre Pernaut, qui quitte le 13 Heures de TF1 après 33 ans de service. Préparez les mouchoirs !