Juliette Baud, 13 ans, a remporté l'émission dans la catégorie danse classique. — France Télévisions

Juliette Baud a remporté mardi soir l’émission Prodiges dans sa catégorie, la danse classique. Mais c’est la chanteuse Isabelle Valot qui a été sacrée pour cette 7e édition.

Cette jeune danseuse de 13 ans vient de Haguenau, en Alsace, et a découvert sa discipline à 6 ans, à l’école communale.

« Au départ, j’y allais parce qu’il y avait les copines, je préférais plutôt la gym », s’amuse la jeune fille, aujourd’hui au VM Ballet, à Toulouse.

« Un potentiel énorme », « techniquement, c’était magnifique » ou encore « tu as quelque chose de rare ». Mardi soir sur France 2, Marie-Claude Pietragalla l’a couverte de compliments. Quelques instants plus tard, Juliette Baud l’emportait dans une des trois catégories de l’émission Prodiges, la danse classique. Avant de voir la chanteuse Isabelle Valot gagner cette saison 7.

Des regrets ? « Non, pas du tout, j’étais hyper contente pour elle et pour moi, être en finale était déjà une victoire », rigole la jeune fille de 13 ans, originaire d’Haguenau, en Alsace. C’est dans cette ville au nord de Strasbourg qu’elle a découvert sa discipline « à 6 ans ». « Au départ, j’y allais parce qu’il y avait les copines, je préférais plutôt la gym, précise-t-elle. C’est devenu ma passion quand j’ai changé d’école et que j’ai pu faire des compétitions, des spectacles. »

« On n’a jamais voulu la pousser »

« Elle a toujours aimé les médailles », rigole son père Nicolas en se souvenant avoir entraîné sa fille « en cachette pour le cross de l’école ». « J’avais un peu honte. On n’a jamais voulu la pousser, on est juste là en support pour l’aider à aller dans la direction qu’elle souhaite. » Même si cela peut être synonyme d’adaptations dans la vie quotidienne et de voyages réguliers.

Depuis plus de deux ans, c’est devenu le quotidien de cette famille bas-rhinoise. D’abord lorsqu’il a fallu passer les concours de sélection dans plusieurs écoles. « Elle avait été prise à Hambourg, Anvers et Bâle », reprend Nicolas Baud, qui a découvert l’univers de la danse classique en même temps. « On avait choisi la ville suisse et il fallait y aller plusieurs fois par semaine en train. Juliette était en 6e et faisait ses devoirs dedans, elle avait un planning de ministre ! »

Depuis 2018, la cadette de cette fratrie de trois enfants apprend son art à Toulouse, au VM Ballet. « C’est vrai, ce n’était pas simple au début, c’était un vrai changement de mode de vie. Mais maintenant, je me sens très bien ici », explique l’intéressée, qui enchaîne quatre heures de danse par jour avec ses cours par correspondance d’élève de 4e.

« J’adore apprendre et perfectionner de nouveaux mouvements »

Pas trop dur ? « Non, comme dans tous les sports, il faut beaucoup de travail pour y arriver. Ça ne me dérange pas, j’adore apprendre et perfectionner de nouveaux mouvements. Et il y a les spectacles, les concours… », répond l’adolescente, bien élevée et visiblement bien dans sa peau.

Depuis la diffusion de l’émission, tournée pendant une semaine en août dernier à Marseille, elle a reçu de nombreuses félicitations. Certains auraient pu se griser, pas elle. « Je n’ai rien gagné comme lot, même pas de cadeau ! Mais c’était diffusé. Si un jour je présente une grande école de danse, peut-être que ça m’ouvrira des portes », espère la jeune Alsacienne sans cacher ses rêves. « Devenir danseuse professionnelle et étoile si j’y arrive, mais il y en a très peu. » Marie-Claude Pietragalla l’a été et n’a pas hésité à le dire à Juliette Baud : « Tu as une très belle évolution devant toi. »