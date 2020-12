Isabelle Valot, la gagnante de la saison 7 de « Prodiges » sur France 2. — François LEFEBVRE - Endelmolshine - FTV

Un joli timbre et beaucoup de puissance ! Isabelle Valot, chanteuse lyrique de 16 ans, a remporté la septième édition de Prodiges ce mardi sur France 2 face au jury composé de la danseuse Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste Gautier Capuçon et de la soprano Julie Fuchs.

La Franco-Américaine, née à Denver et qui a grandi aux Etats-Unis jusqu’à ses 12 ans, s’est imposée devant Liam, pianiste de talent de 15 ans, et Juliette, danseuse virtuose pour ses 12 ans seulement, avec deux reprises en anglais, Somewhere over the Rainbow du Magicien d’Oz et Your Love d’Ennio Morricone. Des performances qui lui ont valu des standing-ovations et les compliments du jury.

Un album chez Warner Classics

Sa famille s’est réinstallée en Europe pour se rapprocher de son grand-père, malade, en 2016. C’est lui qui lui a transmis la passion du chant. A son décès, l’adolescente a arrêté de chanter. Elle a repris les cours de chant lyrique il y a un an à l’Opéra de Paris, poussé par son père. Son professeur lui a conseillé de participer à l’émission de France 2. Sa victoire lui permet d’empocher un chèque de 10 000 euros et de réaliser un album chez Warner Classics.