Valentina, entourée de ses danseurs, est la gagnante de l'Eurovision 2020. — Nathalie GUYON-FTV

La France, qui a remporté l'Eurovision Junior 2020 grâce à Valentina, organisera bien l’édition 2021. L’information a été confirmée mardi soir par la cheffe de délégation et directrice des divertissements de France Télévisions Alexandra Redde-Amiel.

Le règlement donne la priorité au pays gagnant d’accueillir le concours suivant, mais ce n’est pas une obligation. France 2 aurait donc pu passer la main.

« On avait le choix, mais on voulait prouver la volonté de France Télévisions de promouvoir et accompagner la marque Eurovision », assure Alexandra Redde-Amiel. La compétition se tiendra très probablement en novembre 2021. Depuis sa création en 2003, l’Eurovision Junior a toujours été organisé en novembre ou tout début décembre.

« Dès la victoire de Valentina, Delphine Ernotte nous a dit : la prochaine étape, c’est l’Eurovision »

Cette annonce tombe à quelques semaines de la prise de poste de Delphine Ernotte à la présidence de l’Union européenne de radiotélévision (UER). La patronne de France Télévisions entamera le 1er janvier un mandat de deux ans à la tête de cet organisme qui réunit les médias de service public de près d’une centaine de pays et qui est, entre autres missions moins divertissantes, chargé de chapeauter le concours Eurovision de la chanson.

« Dès la victoire de Valentina, Delphine Ernotte nous a dit : la prochaine étape, c’est l’Eurovision », confie Antoine Boilley, directeur délégué de France Télés. Une manière de laisser entendre que ce n’est pas parce que la France a remporté la version junior, qu’elle n’a plus l’ambition de s’imposer au concours « adulte » organisé en mai à Rotterdam (Pays-Bas).

Les douze titres en lice pour représenter la France à l’Eurovision 2021 ont été présentés à la presse mercredi. Ils s’affronteront dans l’émission Eurovision France, c’est vous qui décidez, qui sera diffusé sur la deuxième chaîne en début d’année prochaine ;