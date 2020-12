La girondine Léa Kyle, 25 ans, a épaté le jury de l'émission La France a un incroyable talent — Lou Breton / M6

Une magicienne originaire de Gironde a fait sensation sur les réseaux sociaux avec sa prestation de « quick change » lors de l’émission « La France a un incroyable talent ».

Elle change de tenues, qu’elle confectionne elle-même sur mesure, avec une grande rapidité et sans se cacher derrière des pans de draps.

Elle participe ce mardi soir à la deuxième demi-finale de la 15e saison de l’émission.

Sa première prestation lors de l’émission « La France a un incroyable talent » a été vu plus de 27 millions de fois sur les réseaux sociaux ! Léa Kyle, 25 ans, est originaire de Saint-Sulpice et Cameyrac, en Gironde, et a séduit le public avec son numéro de « quick change » dans lequel elle change de tenue en un clin d’œil. La magicienne sera à nouveau sur le plateau de l’émission ce mardi à 21 h 05 pour la deuxième demi-finale de cette 15e saison.

Pendant deux minutes, la jeune femme enchaîne les tenues avec la particularité de peu se couvrir pendant les secondes fatidiques de transformation. Une mise en scène risquée qui a été saluée par Eric Antoine, magicien et membre du jury de l’émission.

« Des changes à vue » impressionnants

« A la base, les numéros de quick change sont très cachés avec de grands draps ou des sacs noirs, et même si j’aime tous les numéros de quick change, j’avais envie de faire mon propre numéro, explique la jeune femme. J’ai essayé de faire autrement en m’inspirant de ce qui se fait au championnat du monde de magie et c’est comme ça que sont venus les changes à vue ».

La jeune femme, qui a d’abord accompagné son compagnon lors de gala de magie, s’est lancée dans cet art de l’illusion il y a quatre ans et en tant que professionnelle depuis un an. Elle a suivi une formation en couture sur-mesure à Bordeaux pour pouvoir réaliser tous ses costumes et allier ses deux passions, la couture et la magie. Le résultat est assez saisissant mais bien sûr la magicienne ne souhaite dévoiler aucun de ses secrets : « C’est une histoire de rapidité, de fabrication. C’est tout un ensemble qui fait qu’on peut faire des changes à vues. »

Pour son deuxième passage dans l’émission, qu’elle regarde assidûment et dans laquelle elle rêvait de passer, elle a tenté de relever le défi de se renouveler en apportant de nouveaux effets et en proposant une histoire.

Pour cette jeune girondine, sa participation à l’émission est déjà un succès au vu du nombre de retours positifs du public et des professionnels de l’événementiel. « Evidemment cela donne une énorme visibilité et beaucoup de retombées au niveau professionnel, dès le passage des auditions », apprécie Léa Kyle.

S’il est bien maintenu dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, elle participera au festival « vive la magie » de Rennes du 2 au 10 janvier où il sera possible de la découvrir en chair et en os.