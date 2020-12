INTERVIEW Le plus jeune candidat de l’aventure « Koh-Lanta : Les 4 Terres », ne se départit pas de sa bonne humeur au moment de commenter sa défaite en finale, et compte bien avoir un jour l’occasion de gagner le jeu

Loïc finit troisième de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » — ALP/TF1

Il n’a pas gagné les 100.00 euros de la victoire mais assurément bon nombre des cœurs des six millions de téléspectateurs de Koh-Lanta. Finaliste malheureux de cette édition, Loïc, benjamin de cette édition à 20 ans, aura été le chouchou de l’aventure. Tant sur le camp où la victoire par vote des aventuriers semblait lui être acquise (et Brice l’avait bien compris en choisissant Alexandra) que derrière les téléviseurs.

Vendredi soir, à l’annonce de son élimination, les téléspectateurs ont semblé revivre un autre épisode douloureux de 2020 : l’élimination de Claude lors de l’édition printanière de Koh-Lanta. Si Loïc a déjà le statut de chouchou, il lui reste à devenir une légende de Koh-Lanta. Une perspective qui ne déplairait pas au jeune homme…

Comment vous sentez-vous après l’émission de vendredi ?

Je ne sais pas trop. L’aventure s’est vraiment terminée vendredi soir en fait, c’est tout récent. Vendredi soir, quand il n’y aura pas Koh-Lanta à la télévision, je me dirai sans doute « Tiens il manque quelque chose. »

Quelle a été la réaction de vos proches face à ce dénouement, cruel pour vous ?

Ils étaient fiers. J’ai reçu énormément de félicitations et de bienveillance, comme tout au long de l’aventure en fait. J’ai vraiment de la chance.

Ils n’étaient pas trop déçus pour vous d’échouer si près du but ?

Dès que je suis revenu du jeu, j’ai commencé à me demander comment ils allaient réagir… Mais comme je ne pouvais pas maîtriser ça et que je savais que ça allait être long à gérer, je me suis dit « Ne te prends pas la tête, on verra bien. » Et j’ai bien fait, parce que leur réaction a été très chouette.

Vos proches ont peut-être eu ce recul mais vos fans, sur les réseaux sociaux, ont été très déçus… Peut-être même plus que vous…

Vendredi soir, j’avais eu le temps de relativiser, les téléspectateurs eux ne savaient pas. Sur l’aventure, en direct, je tombe de haut, je suis vraiment dégoûté. Mais je prends sur moi pour ne pas le montrer. J’étais content de mon aventure, et je me suis concentré là-dessus pour relativiser. Une fois de retour, un peu à froid, j’étais toujours déçu, mais j’ai réussi à me dire que ce n’est qu’un jeu.

Comment vivez-vous votre célébrité ? Vous êtes le chouchou des téléspectateurs de cette saison…

Je n’avais pas du tout anticipé tout ça ! Moi, j’ai fait ma petite aventure en kiffant, en restant moi-même, je ne m’imaginais pas un tel dénouement autour de moi-même. Il y a une reconnaissance incroyable, les gens sont super sympas, mon compte Instagram a explosé. C’est un truc de malade !

Comptez-vous utiliser cette notoriété pour des projets futurs ?

Je vais m’en servir forcément, parce que c’est l’aventure d’une vie. Je vais essayer de monter des projets, des petits trucs, c’est une base de tremplin formidable pour rencontrer du monde.

Aimeriez-vous avoir à nouveau l’occasion de monter sur ces poteaux qui vous ont été fatals à l’avenir ?

Bien évidemment, mais pour les gagner cette fois ! Je vais d’abord essayer de redescendre un peu, mais j’espère pouvoir prendre ma revanche un jour.

Que changeriez-vous pour gagner cette fois ?

Je vais m’entraîner tous les jours à rester trois heures sur un poteau, bien concentré ! (rires) Le sport est important pour moi. Pour cette édition, j’avais une bonne préparation parce que je m’entraîne depuis tout petit, en forêt. Koh-Lanta a été une confirmation de ce que j’aime dans le sport. Je suis allé là-bas pour me tester physiquement mais aussi pour les valeurs qui sont importantes pour moi. J’ai aimé la solidarité dans les épreuves en équipe.

Certains téléspectateurs vous ont comparé à Claude, qui a perdu trois fois en finale…

C’est flatteur, j’aime bien.

Si vous revenez dans Koh-Lanta, vous serez attendu au tournant. Ce sera alors difficile de jouer au gentil, il faudra sans doute être plus stratégique, comme Claude…

C’est vrai que cet aspect-là du jeu, je n’ai pas eu à l’affronter, j’étais pote avec tout le monde. Tout dépendra des personnes avec qui je tombe, si je retombe avec une team comme celle de cette année, il n’y aura pas de problème.

Les plus grands héros de Koh-Lanta ont souvent eu à trahir des alliés…

Ça fait aussi partie du jeu, l’objectif c’est de gagner mais la manière compte aussi. Je n’ai pas envie de gagner en donnant des coups par-derrière, ça ne serait pas une jolie victoire. Le côté humain a une part très importante.