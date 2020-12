Jean-Luc Reichmann, visiblement en pleine partie de « Tire sur mon doigt » — © JP BALTEL/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 30 novembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Vous n’allez pas nous faire croire que ce que vous aimez dans Koh-Lanta, c’est la bassesse humaine, les coups bas et la faim qu’éprouvent les candidats ? On dirait pourtant bien que si, au vu de l’audience du documentaire La vraie vie de vos aventuriers diffusé sur C8 ce mardi 1er décembre. Le reportage, qui consistait globalement à voir les anciens candidats faire du sport et s’occuper de leurs enfants (ou de leurs animaux) n’a attiré que 231.000 téléspectateurs, soit 1,1 % du public. Ça fait une sacrée différence par rapport aux plus de six millions de fans devant la finale de vendredi…

L’info flash

Avec qui allez-vous passer le réveillon de Noël ? Ou plutôt devant quoi ? Les chaînes de télé ont levé le voile cette semaine sur les programmes qu’elles proposeront pour les fêtes de fin d’année. Le 24 décembre au soir, vous aurez donc (notamment) le choix entre Les 12 coups de Noël, présentée par Jean-Luc Reichmann, et le documentaire Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles sur France 2. Pour celles et ceux qui veulent pousser les meubles, W9 proposera un concert inédit de M. Pokora et TMC misera sur la rediffusion du concert 2019 des Restos du cœur. Pour les plus nostalgiques, M6 a prévu de rassembler petits et grands devant le film d’animation La belle et le clochard.

La séquence zapping

Ce n’est pas la première fois qu’Elie Semoun prend la parole pour évoquer la mort de son papa, victime de la maladie d’Alzheimer. Mais l’entretien que l’humoriste a accordé à Sept à huit dans le cadre du « portrait de la semaine » était différent car agrémenté de nombreuses séquences vidéo, tirées d’un documentaire intitulé Mon Vieux. Ce road-documentaire sera à découvrir sur LCP ce mercredi 9 décembre à 20h30.

« A mon père, atteint d’Alzheimer… »

Dans un film bouleversant, #ElieSemoun raconte la douleur de voir son père perdre ses repères, perdre la tête, ne plus reconnaître, jusqu’à l’inévitable disparition.

📺 Le « Portrait de la Semaine » d'@audrey_crespo, ce soir dès 18h20 @TF1 pic.twitter.com/QIapSOrWcQ — Sept à Huit (@7a8) November 29, 2020

Les infos « pop-corn »

Instant confession : l’auteur de ces lignes n’a jamais eu de Lego lorsqu’il était enfant (vous avez le droit de trouver ça triste ou scandaleux). Pourtant, ça ne nous a pas empêchés d’apprécier le premier épisode de Lego Masters, visionné en avant-première parce que c’est ça, la routine de journaliste. Le principe de l’émission ? Il s’agit d’un concours de construction de petites briques animé par Eric Antoine sur M6. Ça arrive le 23 décembre, un programme parfait pour les vacances de Noël avec vos enfants sous les bras.

« On fait l’détail ! ? » Réplique culte d’un sketch culte (« L’addition », pour ceux qui n’auraient pas la réf), cette phrase va bientôt prendre vie sous une autre forme. Le 21 décembre, TF1 diffusera I love you coiffure, une fiction événement adaptée des sketchs de Muriel Robin. « Le salon de coiffure », « La réunion de chantier » ou encore « Le répondeur », autant de scènes qui seront injectées dans ce téléfilm d’un nouveau genre, avec un casting affolant. Alexandra Lamy, Mimie Mathy, Vanessa Paradis, Jean Reno ou encore Mathilde Seigner font partie de la liste des plus de cinquante invités ! Ça donne envie !

Encore plus d’Outre-Mer sur France Télé. Diffusée sur le portail des Outre-mer La 1ère, la deuxième saison de la série OPJ est entrée en tournage à la Réunion. Au total, 20 épisodes seront mis en boîte jusqu’au mois de février 2021. Si les premiers épisodes se déroulaient en Nouvelle-Calédonie, la brigade de police judiciaire pose désormais ses valises à 10.000 kilomètres de l’Hexagone.