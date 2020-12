MIAM Au programme : cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galettes des rois

Ça sent la figue de Noël pour Cyril Lignac — Benjamin DECOIN/M6

Il est encore de retour ! Après un premier carton pendant le confinement avec ses recettes simples et gourmandes (nos papilles se souviennent encore de son risotto de coquillettes jambon), Cyril Lignac avait décidé de revenir cuisiner ses bons petits plats en direct à la rentrée sur M6 pendant sept semaines. Depuis la fin de cette deuxième salve d’émissions, les téléspectateurs se demandaient bien ce qu’ils allaient pouvoir concocter au quotidien.

Le chef a donc décidé de revenir à la meilleure période de l’année pour nous éviter de servir inlassablement – à nos cinq invités, pas plus ! – les mêmes bûches de Noël que les années précédentes. Dès le lundi 21 décembre, Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony seront donc à l’antenne à partir de 18h40 pour cuisiner, toujours en direct, des menus de fêtes. Au programme : cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galettes des rois.

Avec cette édition « spéciale fêtes de fin d’année », Cyril Lignac va tenter de rassembler les familles dans leur cuisine. Lors du confinement, la première salve avait séduit 2 millions de téléspectateurs, soit 11,2 % du public, rappelle Puremédias. Pour son retour, de fin août à début octobre, les fans étaient presque tout aussi nombreux. Pendant près de deux mois, 1,32 million de fidèles s’étaient branchés devant l’émission.