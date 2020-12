Laurent Voulzy lors d'un concert à Cannes en 2018 — SYSPEO/SIPA

Il aurait pu, lui aussi, appuyer sur le buzzer rouge. Invité dans l’émission On refait la télé sur RTL, Laurent Voulzy a dévoilé avoir été approché à deux reprises par TF1 pour participer à The Voice. La première fois, c’était avant même que le programme ne débarque en France, afin de faire partie des coachs de la saison 1. « J’ai décliné l’offre pour deux raisons : la première, c’est que j’étais parti dans un enregistrement […]. Et la deuxième, je ne me sentais pas bien d’aller juger les autres », a-t-il expliqué au micro de la station de radio.

Admettant être un téléspectateur de l’émission lui-même, le chanteur n’est décidément pas près d’enfiler le costume de coach. « Ils sont revenus une deuxième fois et j’ai redécliné. Pourquoi ? Parce que je n’avais pas fini mon disque », confie Laurent Voulzy en riant.

« On ne sait jamais, la vie… »

Mais rien n’est encore joué. À la fin de son interview, le chanteur explique ne porter aucun jugement sur les coachs en place et indique que son choix n’est pas gravé dans le marbre. « Pour l’instant, j’ai dit non. Mais on ne sait jamais, la vie… »

Laurent Voulzy dans le fauteuil rouge de TF1, ce ne sera donc pas pour tout de suite, malgré les deux saisons en préparation. En 2021, la chaîne diffusera en effet deux éditions de The Voice, dont l’une sera une saison anniversaire avec cinq coachs. Jenifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori seront au casting de cette saison plus courte que d’habitude pour fêter les dix ans de l’émission.