Le Dragon dans Mask Singer sur TF1

Ses petits coups de pied et de pichenettes échangés avec Camille Combal auront peut-être plus marqué ses passages sur scène que ses performances vocales. N’empêche, le Dragon aura été l’un des personnages préférés des téléspectateurs de cette saison 2 de Mask Singer. Samedi soir, pour la finale, sur TF1 il a finalement tombé le masque.

Issa Doumbia se cachait donc sous le costume, comme l’avait deviné une partie des enquêteurs mais pas du tout les enquêteurs. L’humoriste, acteur et animateur, bien connu des téléspectateurs de TF1 pour son rôle dans Nos chers voisins, n’aura pas démérité. Surtout, il aura réussi à cacher son identité pendant toute l’émission.

De Pookie au rugby

Avec ses reprises de Pookie d’Aya Nakamura ou On va s’aimer de Gilbert Montagné, Issa Doumbia aura eu le mérite de beaucoup amuser les spectateurs. Encombré d’un costume adorable mais peu maniable, le bébé dragon tout juste sorti de son œuf nous a gratifiés de chorégraphies brinquebalantes mais audacieuses.

Au détour des vidéos remplies d’indices sur sa vie et sa carrière, les téléspectateurs auront peut-être été surpris d’apprendre que le sport, et plus particulièrement le rugby, a une place de choix dans la vie d’Issa Doumbia. Quant à l’indice qui a perdu les enquêteurs, à savoir que le Dragon avait été deux fois champion de France, il s’agissait d’une allusion à la victoire d’Issa Doumbia dans le championnat de France junior d’improvisation théâtrale en 1999 et 2001.