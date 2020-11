On espère juste que la famille Blois a plusieurs salles de bain chez elle — TF1 Production

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 23 novembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Si vous voulez mettre votre vie en perspective, rien de mieux que Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1 pour le faire. Croyez-nous, voir des parents et leurs innombrables enfants galérer pendant une demi-heure entre pause pipi et doudous oubliés juste pour une petite sortie en plein air, ça vous fait relativiser. L’émission diffusée tous les jours à 17h20 bat des records d’audience jour après jour, avec une moyenne de 1,8 million téléspectateurs depuis le lancement de sa deuxième saison.

Le programme plaît surtout aux femmes responsables des achats qui n’ont jamais été aussi nombreuses à cette heure devant la chaîne depuis 2014. Les cris d’enfants, eux non plus, n’avaient pas été aussi forts depuis un bon bout de temps sur TF1 !

L’info flash

C’est typiquement le genre d’émission sur laquelle on zappe avant d’aller se coucher, et à cause de laquelle on a des cernes que l’on doit cacher le lendemain matin au bureau (ou en visio Zoom). Depuis le 21 octobre et l’instauration du couvre-feu, France 2 ouvre une page de culture sur son antenne du lundi au jeudi en deuxième partie de soirée avec 6 à la maison. Présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, l’émission vient d’être prolongée jusqu’au mercredi 16 décembre. Si le programme n’est pas renouvelé une nouvelle fois, ce sera normalement le signe que les cinémas et les salles de spectacle auront rouvert leurs portes. On croise les doigts.

La séquence zapping

« C’est toi qui y perds, ce n’est pas moi ». Ça sentait la mauvaise foi à plein nez ce lundi dans L’amour est dans le pré. On approche déjà de la fin de la saison et les agriculteurs doivent faire le choix de leur vie. Pour Paul-Henri, l’annonce de sa décision ne s’est pas passée comme prévu. Coincé dans un tracteur avec Maïté, l’éleveur de vaches et de chevaux lui a révélé qu’il préférait Aline, sa concurrente.

"Donc on arrête-là, on est d'accord" 😯🥺

« Tu ne mérites même pas que je continue à m’intéresser à toi parce que tu ne vois pas les belles valeurs et la belle personne que je suis », lui a rétorqué Maïté. Finalement, à la fin du séjour, Paul-Henri a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec Aline non plus. On est passé à deux doigts du drame.

Les infos « pop-corn »

Si jamais vous ne pouvez pas faire votre traditionnelle partie de cartes après un interminable repas de Noël le 25 décembre prochain à cause de la crise sanitaire, vous pourrez toujours vous réconforter en vous branchant sur Canal+. La chaîne diffusera, à partir du 21 décembre, dix nouveaux épisodes de Kem’s, l’émission présentée par Ramzy Bedia. Du lundi au jeudi à 19h25, Jamel Debbouze, Eric Judor, Amel Bent, JoeyStarr ou encore Guillaume Canet s’affronteront en clair.

On termine cette sélection d’infos pop-corn spéciale Noël avec l’annonce de la diffusion de l’épisode exceptionnel de Fais pas ci, fais pas ça. Alors que l’on vous informait que le tournage était en cours dans l’un de nos rétros du mois de septembre, France 2 a déjà révélé que ce nouveau numéro, un unitaire qui n’annonce pas de nouvelle saison, sera proposé le vendredi 18 décembre. Il nous tarde déjà !