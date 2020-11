« La Maison France 5 », à l’antenne depuis 2003, s’arrêtera en décembre

Stéphane Thebaut n'animera plus « La maison France 5 » les vendredis soir — Nathalie GUYON/FTV

À partir de 2021, il ne faudra plus compter sur La maison France 5 pour vous donner les meilleures idées déco pour parfaire votre intérieur. Selon les informations de Puremedias, l’émission animée par Stéphane Thebaut ne passera pas la nouvelle année sur la chaîne du service public. Le dernier épisode inédit sera programmé le 12 décembre prochain, avant que des rediffusions ne soient proposées jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

Depuis la fin du mois d’octobre, l’émission avait changé de case horaire en raison de la crise sanitaire. France Télévisions, dans sa volonté de « divertir et rassembler les téléspectateurs autrement », avait jugé bon de diffuser des programmes culturels et du spectacle vivant le vendredi soir. Les émissions La Maison France 5 et Silence, ça pousse avaient donc été décalées au samedi après-midi. Fallait-il y voir un signe ?

Une nouvelle émission de déco sur France 5 ?

France 5 va donc se séparer de l’une de ses plus vieilles marques. Lancée sous le nom Question Maison, l’émission est née le 18 janvier 2003. Programmée le vendredi soir, elle avait même eu le droit à une promotion en 2017 avec une demi-heure d’antenne supplémentaire chaque semaine.

Selon Puremédias, La maison France 5 enregistrait encore de très beaux scores d’audience (malgré ses 17 ans), avec une moyenne de près de 770.000 téléspectateurs, soit 3,4 % du public, depuis le début du mois de septembre. Des chiffres qui ont visiblement convaincu la chaîne de ne pas abandonner le créneau de la décoration et de l'architecture d'intérieur puisqu’elle plancherait sur un nouveau magazine autour de cette thématique.