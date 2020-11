Valentina, candidate de la France à l'Eurovision Junior 2020. — Nathalie GUYON-FTV

La 18e édition de l’Eurovision Junior, concours de chansons réservé aux 9-14 ans, sera diffusée dimanche à 17h sur France 2.

Douze pays sont en lice, dont la France représentée par Valentina, 11 ans, et sa chanson J’imagine.

Les votes seront ouverts vendredi sur le site de l’Eurovision Junior.

L’Eurovision à l’heure du goûter. Dimanche, la version « Junior », réservée aux 9-14 ans, du concours de chansons sera diffusé à 17h sur France 2. Stéphane Bern et Carla, candidate tricolore de 2019, assureront les commentaires. Voici ce qu’il faut savoir pour être au point avant le début des réjouissances.

Qui représente la France ?

Si l’Eurovision Junior en est à sa 18e édition, ce n’est que la quatrième fois que la France participe. Son palmarès est plutôt brillant : 6e en 2004 avec Thomas Pontier, 2e en 2018 avec Angelina et 5e l'an passé avec Carla. Cette année, elle est représentée par Valentina. La chanteuse de 11 ans, membre des Kids United Nouvelle Génération, chantera J’imagine, avec laquelle elle entend « faire passer un message positif et ramener de la joie dans cette période ».

Ça se passe où ?

Cette édition n’est évidemment pas comme les autres en raison de la crise sanitaire. La Pologne est le pays organisateur. Le plateau principal est installé à Varsovie, mais aucun candidat ne fera le déplacement, à l’exception d’Ala Tracz, la représentante locale. Tous les artistes en lice auront enregistré leurs prestations au préalable dans les conditions du direct et tous auront été logés à la même enseigne avec les mêmes possibilités et contraintes techniques, sans spectateur. « Tout le monde part avec les mêmes chances. Il n’y aura pas non plus de public en Pologne », souligne Stéphane Bern tandis qu’Alexandra Redde-Amiel, cheffe de délégation et patronne des divertissements de France Télés, est sûre que « la magie opérera quand le concours commencera ».

Qui sont les autres candidats ?

Cette année, seuls douze pays participent à l’Eurovision Junior, contre dix-neuf en 2019. Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 en ont dissuadé un bon nombre, tels que l’Italie, l’Irlande et le Portugal, d’entrer en lice. L’Arménie, elle, s’est retirée début novembre car elle n’était pas en mesure de préparer la performance de sa candidate Maléna Fox. En cause : l’instauration de la loi martiale en Arménie dans le cadre du conflit au Haut-Karabagh. L’ordre de passage dimanche sera le suivant : Allemagne, Kazakhstan, Pays-Bas, Serbie, Biélorussie, Pologne, Géorgie, Malte, Russie, Espagne, Ukraine et France.

La France a-t-elle ses chances ?

Valentina est bien partie pour faire au moins aussi bien qu’Angelina et Carla en finissant dans le Top 5. « On a des retours assez incroyables. On a eu des entrées en playlist sur toutes les plus grosses playlist des plateformes musicales, notamment la Music Friday de Spotify et la French Variété de Deezer. Il y a un accueil éditorial exceptionnel », se réjouit Julien Godin, le directeur général du label Play Two. « Avec les Kids United, Valentina s’est produite dans plus de 30 Zénith. Elle a l’habitude du show, elle est tellement à l’aise ! », souligne Alexandra Redde-Amiel pour mettre en avant le professionnalisme de la jeune chanteuse. Comme l’a relevé le site Wiwibloggs, le clip de J’imagine était l’un des plus visionnés sur YouTube avec 1.7 millions de vues au 23 novembre. Seule la Polonaise Ala Tracz fait (beaucoup) mieux : 5 millions de vues pour I’ll Be Standing. En dehors de ces deux favorites, il faudra surveiller la Géorgienne Sandra Gadelia qui fait forte impression en ligne avec sa chanson You Are Not Alone et l’Espagnole Soléa qui chantera Palante. Enfin, notons que l’ordre de passage est plutôt favorable à Valentina : la majorité des gagnants des précédentes éditions chantaient dans la deuxième moitié du spectacle.

Comment voter ?

Contrairement à l’Eurovision des adultes, il est tout à fait possible de voter pour son propre pays. Les votes ouvrent vendredi, sur le site de l'Eurovision Junior. Après avoir visionné un extrait des douze chansons en lice, vous pourrez apporter votre suffrage à trois candidats au minimum (et à cinq candidats au maximum). Ce vote sera suspendu lors de la diffusion du concours dimanche puis rouvert pendant quinze minutes une fois que les performances des douze participants auront été diffusées à la télévision. Ces votes du public international s’ajouteront à ceux des douze jurys nationaux – composés de deux adultes et trois enfants – pour établir le classement final.