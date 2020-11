— Cecile ROGUE/M6

Belle perf' pour L'Amour est dans le pré. Lundi soir, le programme de dating de M6 a rassemblé en moyenne 4.07 millions de téléspectateurs, soit près de 500.000 de plus que la semaine dernière. Comme le rapporte Puremédias, il s’agit du record de la saison pour les agriculteurs.

Ce score permet ainsi à L’Amour est dans le pré de se hisser en tête des audiences de la soirée, et de coiffer au poteau Bodyguard sur France 2. La mini-série britannique a attiré en moyenne 3.33 millions de téléspectateurs, en légère baisse par rapport à son lancement lundi dernier (3.98 millions).

« Joséphine, ange gardien » frôle « Bodyguard »

A la troisième place du podium, quasiment au coude-à-coude avec Bodyguard, on retrouve la rediffusion du crossover entre Joséphine, ange gardien et Camping Paradis sur TF1. Mimie Mathy et Laurent Ournac ont rassemblé à eux deux 3.21 millions de fans.