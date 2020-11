L'animatrice Laurence Boccolini. — WARRIN Philippe-FTV

« Quand ça ne vous plaît pas il ne faut pas le faire ». Invitée sur RTL ce week-end, Laurence Boccolini a révélé pourquoi elle avait refusé de présenter la saison 8 de Danse avec les Stars en 2017. « Je ne peux pas présenter ça, je n’y arrive, je ne sais pas le faire bien », a-t-elle expliqué.

A la suite de son refus, tous les animateurs de la chaîne, dont elle-même, se sont alors succédé pour prendre les rênes de l’émission de TF1 chaque semaine : « A cause de moi, mes petits camarades s’y sont tous collés parce qu’il a bien fallu présenter Danse avec les Stars ».

« Je n’ai pas du tout aimé »

Lors de son passage, Laurence Boccolini a eu la confirmation que cet exercice n’était pas pour elle. « Quand ça a été mon tour, je me suis dit "tu as bien fait de ne pas le faire, ça tu n’aimes pas du tout, hein !". Je n’ai pas du tout aimé. Non, vraiment pas », avoue-t-elle, avant de préciser, « on ne parle pas. On vous dit ce qu’il y a à dire dans l’oreillette. On vous dit tout le temps de vous dépêcher. Moi, je ne peux pas présenter ça, je n’y arrive pas, je ne sais pas le faire bien ».

L’animatrice a depuis quitté TF1 pour France 2, où elle présente désormais Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre.