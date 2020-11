AVANT-PREMIERE Dans l'épisode diffusé ce lundi sur M6, les téléspectateurs et téléspectatrices verront les deux hommes filer le parfait amour

Alexandre et Mathieu dans L'amour est dans le pré. — Capture d'écran M6

Depuis qu’il a gentiment éconduit Johnny, Mathieu, l’éleveur de taureaux camarguais, ne refrène plus ses gestes d’affection envers Alexandre.

Les fidèles de L'amour est dans le pré verront les deux hommes roucouler dans l’épisode qui sera diffusé ce lundi soir sur M6. 20 Minutes vous propose de découvrir en avant-première une séquence pleine de tendresse au cours de laquelle le nouveau couple profite d’une virée en camping sauvage pour évoquer leur relation naissante.

« Dès que j’ai lu ta lettre, je savais, c’était une évidence », assure Mathieu. « Au speed-dating, tout est devenu flou, il n’y avait plus que toi. J’en avais des frissons », lui répond Alexandre. « Je lis en toi comme dans un livre ouvert et ce que je lis me plaît beaucoup, à court terme, comme à long terme », enchaîne l’agriculteur avant d’être pris d’un fou rire incontrôlable. Homme qui rit…