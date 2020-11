L'affaire Daval a fait l'objet de la première série documentaire de BFMTV — SEBASTIEN BOZON / AFP

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 16 novembre 2020.

Attention spoiler… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

BFMTV continue de créer l’événement avec ses premières parties de soirée. Cela fait plusieurs années que la chaîne d’information en continu s’est lancée avec succès dans la confection de documentaires de 52 minutes. Cette semaine, elle a innové avec sa première série documentaire consacrée au meurtre d'Alexia Daval. Les quatre épisodes, dans lesquels intervenaient les parents de la jeune femme et l’avocat de Jonathann Daval, ont été suivis par 1,07 million de téléspectateurs. Le quatrième épisode, diffusé mardi, a même conquis 1,3 million de personnes, signant le deuxième meilleur score de l’histoire de BFMTV pour un documentaire.

L’info flash

Mais qui sera coincé dans une cabine de 4 m2 pendant plus de trois heures pour commenter l’Eurovision l’année prochaine ? La rumeur voudrait que France 2 ait l’envie de renouveler son binôme d’animateurs, en désignant Dave et Laurence Boccolini pour la prochaine édition. Invitée sur RTL, celle qui a gagné la première saison de Mask Singer a expliqué que tout ça lui plairait beaucoup. « L’Eurovision, j’adore, c’est culte. Je regarde ça depuis que je suis petite. » Bon, par contre, ce n’est pas encore fait puisque Laurence Boccolini a annoncé que la chaîne ne l’avait pas contactée. Patience Laurence, ça viendra peut-être, il reste six mois avant le concours.

La séquence zapping

La séquence n’est pas passée inaperçue. Jeudi soir, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, était invitée dans Quotidien au côté de Bixente Lizarazu, venu faire la promotion de l’une de ses émissions. À la question « Vous est-il arrivé d’entendre des propos homophobes ou sexistes dans les vestiaires ? », le footballeur a répondu par la négative. Une réponse qui n’a pas satisfait Elisabeth Moreno.

« Vous savez l’insulte la plus récurrente dans les cours d’école et dans les stades c’est PD », lui a indiqué la ministre. « Dans un vestiaire, il y a beaucoup de mixité et il y a une cohabitation qui se passe très bien dans le sport. On a cette chance-là », a rétorqué Bixente Lizarazu. Le malaise qui s’est installé sur le plateau a été relevé par Rouge Direct, lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le foot. « Ces dénis de réalité nous alertent », ont communiqué ses membres.

Communiqué suite aux propos de @BixeLizarazu dans @Qofficiel hier.

Le déni de l’#homophobie dans le #football doit cesser. L’urgence est à la lutte active et massive contre ce fléau. pic.twitter.com/UJxANBwbhC — Rouge Direct (@RougeDirect) November 20, 2020

Les infos « pop-corn »

Début novembre, France 2 lançait la deuxième saison de Boyard Land devant… pas grand monde. Le divertissement diffusé en prime time avait été regardé par 1,3 million de personnes, loin derrière TF1, France 3, France 5 et M6. Résultat : la chaîne change son fusil d’épaule et diffusera les cinq prochains numéros durant les fêtes de fin d’année en access, soit aux alentours de 18h ou 19h, d’après Le Parisien.

Karine Le Marchand, elle, fait le bonheur de M6 avec la quinzième saison de L’amour est dans le pré. Tous les agriculteurs n’ont pas encore trouvé l’amour, d’autres hésitent encore, mais le choix définitif approche. Et pour cause, l’heure de faire les comptes a déjà sonné ! Le lundi 7 décembre, M6 diffusera la première partie du bilan où l’on retrouvera Jérôme, Laura, Éric l’Auvergnat, Paul-Henri, Philippe et surtout Éric le chevrier, pour qui le suspens autour de sa relation avec Claudine est à son comble.

Capitaine Marleau, elle aussi, part à la campagne pour le vingt-quatrième épisode de sa série. Corinne Masiero​ est actuellement en tournage au cœur de la Corrèze, en compagnie de Mylène Demongeot, Pascal Légitimus et Frédérique Bel. L’histoire se concentrera sur le meurtre de Laetitia, une quarantenaire retrouvée étranglée au cœur d’une forêt. Toujours aussi joyeuse, cette Marleau !